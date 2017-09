Liam Neeson ne jouera plus les héros

«[Les studios] m'offrent encore beaucoup d'argent pour faire ces films. Je leur réponds: "J'ai 65 ans." Les spectateurs ne seront plus là un jour», a indiqué le respecté acteur irlandais à l'Associated Press, alors qu'il était au Festival international du film de Toronto pour Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House de Peter Landesman.

Depuis le succès remporté par Taken en 2009, la carrière de celui qu'on a vu dans Schindler's List a pris un tournant inattendu: il est devenu une vedette de thriller de revanche.

Dans les années qui ont suivi, Liam Neeson a tourné deux suites à Taken, puis a également joué dans Non-Stop, Unknown et A Walk Among the Tombstones.

Même s'il tire sa révérence, deux autres films d'action le mettant en vedette prendront l'affiche sous peu: Hard Powder et The Commuter.

«C'est tout après. Je ne ferai pas un autre Taken ou d'autre franchise», a précisé le comédien.