Xavier Dolan encense It

L'acteur et réalisateur québécois a ensuite rédigé une véritable déclaration d'amour au long métrage d'horreur sur Instagram: «Allez voir It. Pour l'amour de votre enfance, pour les peurs que vous avez enfouies et que vous n'avez pas osé exprimer. Pour la beauté extrême, maussade, magistrale de sa photographie et de ses décors. Pour l'humour, pour le sens du plaisir assumé et innocent, pour l'esprit, pour Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher et tous les autres. Allez le voir... pour TOUT ce qu'il est et tout ce qu'il signifie. C'est ce à quoi le divertissement devrait toujours ressembler, et ce à quoi il ressemble si rarement. Il devrait toujours être exigeant, et vous traiter avec le respect qu'il doit à votre goût et votre intelligence.»

Une pluie d'éloges pour le film qui bat déjà les records au box-office américain avec 117 millions de dollars dès la première semaine.