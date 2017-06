Une première affiche officielle pour le nouveau Dolan

Sur ses comptes Twitter et Instagram, Xavier Dolan a mis en ligne hier la première affiche officielle de The Death and Life of John F. Donovan, son premier film anglophone. Seul le visage de Jessica Chastain y apparaît. L'actrice incarne Moira McCallister-King, rédactrice en chef du Gossip, un magazine spécialisé dans les nouvelles croustillantes sur les vedettes.