Sir Patrick Stewart au Comiccon

Pour certains, il est le mythique capitaine Jean-Luc Picard de l'Enterprise dans Star Trek - The Next Generation. Pour d'autres, (un peu) plus jeunes, il est le sage et puissant professeur Xavier des X-Men.

C'est sûrement en tant que porteur de ces deux chapeaux que Sir Patrick Stewart participera, le 9 juillet, au Comiccon de Montréal dont la liste d'invités ne cesse de s'allonger et de s'enrichir.

La présence des John Cusack, Jay Baruchel, Nathan Fillion (Firefly), James Marsters (Buffy the Vampire Slayer), David Tennant (Doctor Who, Jessica Jones), John Rhys-Davies (The Lord of the Rings), Jason Isaacs (Harry Potter) et bien d'autres étant en effet déjà confirmée.

Pour en revenir à Sir Patrick, en sa présence, «resistance is futile» - dirait le Borg. On confirme.