 Le combat du cinéaste Rob Stewart pour la protection de l'environnement souligné 

Le corps du réalisateur a été retrouvé vendredi à 90 mètres de l'endroit où il avait disparu, mardi.

Dans une vidéo mise en ligne sur Facebook, Tyler MacLeod, qui est identifié comme le producteur associé d'un des films de M. Stewart, a dit que le cinéaste avait été une source d'inspiration, le qualifiant de «héros monumental».

Ce dernier n'a «jamais changé» et a toujours été un «combattant (au service) de la planète et pour ce qui est bien», a souligné M. MacLeod après que la dépouille de M. Stewart eut été retrouvée.

M. Stewart faisait de la plongée avec des amis près d'Alligator Reef, dans l'archipel des Keys, en Floride, quand il a été aperçu pour la dernière fois, mardi. Le groupe plongeait en profondeur - à environ 70 mètres - soit une distance à laquelle peu de personnes sont capables de s'aventurer.

Le partenaire de plongée de M. Stewart a perdu connaissance quand il a regagné le bateau de plongée, avait précédemment indiqué à La Presse canadienne la soeur du réalisateur.

Alors que plusieurs s'affairaient à donner de l'oxygène au partenaire de M. Stewart, le cinéaste a disparu, a relaté le capitaine Jeffrey Janszen, de la Garde côtière.

Près de 200 000$ ont été amassés par le biais d'une plateforme web de sociofinancement pour soutenir la recherche de M. Stewart. M. MacLoed a affirmé que l'argent restant de cette collecte de fonds sera versé à l'organisme caritatif Fin Free, qui milite pour la protection des requins.

Rob Stewart est surtout connu pour son film Sharkwater, qui a ouvert le Festival international du film de Toronto (TIFF) et est rapidement devenu un succès. Il s'est aussi fait connaître avec son documentaire Revolution et son livre Save the Humans.

Le maire de Toronto, John Tory, a pris les réseaux sociaux pour offrir ses condoléances aux amis et à la famille du réalisateur torontois.