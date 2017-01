Céline Dion interprétera une chanson dans La Belle et la Bête

How Does A Moment Last Forever sera incluse dans la bande sonore du film, qui mettra en vedette Emma Watson et Dan Stevens.

Écrite par le compositeur Alan Menken et le parolier Tim Rice, la chanson est décrite comme «une ballade émotive à propos des moments précieux de la vie que nous devons chérir». Des parties de la chanson sont interprétées tout au long du film.

Céline Dion avait interprété le duo original Beauty and the Beast avec Peabo Bryson pour le film d'animation du même titre. La chanson avait reçu un Oscar, un Golden Globe et trois prix Grammy.

Par communiqué, la chanteuse québécoise a déclaré que «prendre part au film original La Belle et la Bête fut une expérience magique dans (sa) vie» et elle s'est dite «sincèrement honorée d'en faire partie à nouveau».

La bande sonore originale du film sortira sous l'étiquette Walt Disney Records le 10 mars.

La Belle et la Bête raconte l'histoire de Belle, une jeune femme intelligente, magnifique et indépendante, qui devient la prisonnière d'une Bête dans son château. Malgré ses peurs, elle se lie d'amitié avec le personnel enchanté du château et apprend à voir au-delà de l'apparence hideuse de la Bête afin de trouver l'âme et le coeur généreux du prince caché à l'intérieur.

Outre Emma Watson et Dan Stevens, le film met également en vedette Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen et Emma Thompson, entre autres.

La Belle et la Bête sortira en salle le 17 mars.