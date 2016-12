Films de l'année: le top 10 de notre critique

Elle de Paul Verhoeven (France)

Proposant son meilleur film depuis des lustres, le réalisateur de Basic Instinct s'amuse à repousser les limites de la moralité, à jouer sur la notion de perversité, à transgresser tous les codes. Elle n'a strictement que faire des bons sentiments. Et donne l'occasion à Isabelle Huppert d'y aller de l'une de ses plus grandioses performances.

Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan (États-Unis)

Le parcours du protagoniste, magistralement interprété par Casey Affleck, est, en apparence, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Or, Kenneth Lonergan propose un film exceptionnel tant il fait directement écho à la réalité de la vie. Il n'y a ici aucun artifice ni sentimentalisme forcé non plus. Ce film tout en finesse en devient d'autant plus déchirant.