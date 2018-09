Mostra: le jury lance un appel en faveur d'Oleg Sentsov

Le neufs membres du jury, présidé par le Mexicain Guillermo del Toro, ont été photographiés samedi sur une terrasse du Lido, brandissant une feuille de papier où était inscrit le nom d'Oleg Sentsov.

Dans un communiqué, ils ont exprimé leur « extrême préoccupation pour la condition physique du réalisateur condamné à 20 ans de prison par un tribunal militaire russe, et prisonnier depuis plus de quatre ans dans le nord de la Sibérie ».

Le jury de la Mostra de Venise s'associe à l'appel international du monde du cinéma et de la culture pour réclamer « sa libération immédiate et pour ne pas le laisser mourir ».

Militant contre l'annexion de la Crimée à la Russie, Oleg Sentsov a été condamné en 2015 à 20 ans de détention pour « terrorisme » et « trafic d'armes » à l'issue d'un procès qualifié de « stalinien » par Amnistie internationale et dénoncé par Kiev, l'Union européenne et les États-Unis.

Âgé de 42 ans, il demande la libération de 62 « prisonniers politiques » ukrainiens incarcérés en Russie et refuse de demander une grâce individuelle au président Vladimir Poutine.

Les appels en faveur de sa libération se sont multipliés depuis le 100e jour, le 21 août, de sa grève de la faim.