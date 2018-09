Netflix se positionne pour les Oscars

Le diffuseur en ligne Netflix compte pas moins de six longs métrages dans la sélection torontoise. Certains de ses poulains pourraient d'ailleurs être de sérieux candidats dans la prochaine course aux Oscars.

C'est du moins la rumeur qui court à propos de Roma (Alfonso Cuarón), que les abonnés pourront voir à compter du 14 décembre, si le diffuseur décide d'harmoniser la diffusion en ligne et la sortie - limitée à une douzaine de salles - sur grand écran.

Avant cela, Netflix mettra en ligne The Land of Steady Habits (Nicole Holofcener) le 14 septembre, le documentaire Quincy, sur Quincy Jones, le 21 septembre, Hold the Dark (Jeremy Saulnier) le 28 septembre, 22 July (Paul Greengrass) le 10 octobre et, enfin, Outlaw King, qui a ouvert officiellement le TIFF hier soir, le 9 novembre.