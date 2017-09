Une comédie noire remporte les grands honneurs au TIFF

Le film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri a remporté le prix du public au Festival international du film de Toronto (TIFF), dimanche.

Cette comédie noire dévastatrice, qui aborde les thèmes de la vengeance et de la rédemption dans une petite ville des États-Unis, a obtenu les grands honneurs devant plusieurs autres films ayant attiré l'attention durant le festival.

Le deuxième lauréat dans la catégorie du choix du public est I, Tonya, une comédie noire de type documentaire satirique mettant en vedette Margot Robbie dans la peau de la patineuse artistique disgraciée Tonya Harding.

En troisième position figure le film Call Me By Your Name, qui aborde le passage à l'âge adulte.

Le film qui remporte le premier prix au TIFF connaît souvent du succès par la suite aux Oscars.

L'an dernier, c'est la comédie musicale La La Land qui avait remporté les faveurs du public au TIFF, avant d'obtenir 14 nominations aux Oscars quelques mois plus tard. Le film de Damien Chazelle, mettant en vedette Ryan Gosling et Emma Stone, a finalement remporté six Oscars.