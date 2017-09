Le TIFF s'ouvre sur un match d'anthologie

La finale du tournoi de Wimbledon de 1980, entre l'aspirant John McEnroe et le champion en titre Björn Borg, fait partie de la légende du tennis. Borg, 24 ans, espérait remporter un cinquième titre de suite sur le gazon de Wimbledon. McEnroe, 21 ans, aspirait à être sacré nouveau roi du plus mythique des tournois. Leur duel, plein de revirements et de rebondissements, s'est inscrit dans l'histoire et fut considéré par beaucoup comme le match du siècle (dernier).

Pour rafraîchir la mémoire des uns et faire découvrir cet épisode sportif aux autres, le cinéaste danois Janus Metz (Armadillo) a entrepris de reconstituer non seulement ce match épique, mais la genèse de la rivalité sportive entre deux monuments de la raquette de bois.

S'il demeure assez conventionnel dans son traitement, empruntant ses codes au cinéma hollywoodien, Borg/McEnroe parvient à soutenir une réelle tension dramatique autour de ces deux personnages énigmatiques, en grattant la surface du personnage public pour atteindre une certaine profondeur psychologique.

«Ce sont deux icônes, a rappelé hier Janus Metz en conférence de presse. Leur rivalité a complètement changé le tennis.»

«Pour moi, c'est plus qu'un biopic ou un film de tennis. C'est une histoire universelle, de quête existentielle, qui transcende le sport. Les personnages sont dans l'introspection, la découverte d'une trajectoire de vie et la recherche de leurs limites», estime Janus Metz, réalisateur.

Borg/McEnroe propose en effet les portraits psychologiques croisés de deux archétypes du sport : le bon et le méchant. L'Américain mal engueulé que la foule prend plaisir à huer, et la machine à frapper des balles suédoise, adulée en particulier par la gent féminine.

Janus Metz tente de défaire ces images restées figées, en faisant la démonstration que les deux plus grands joueurs de tennis du tournant des années 80 sortent du même moule. Ce sont des athlètes surdoués, allergiques à la défaite, qui trouvent difficilement le moyen de sublimer leurs démons et de canaliser leurs énergies, mais qui y parviennent malgré tout, à divers degrés et de diverses façons.

Le rôle de John McEnroe est taillé sur mesure pour Shia LaBeouf, enfant terrible du cinéma américain, à qui l'on a déjà proposé d'incarner le «Superbrat» dans un film du même nom (qui n'a pas encore vu le jour). «Je n'ai pas aimé le portrait qu'on faisait de lui lorsque j'ai lu le scénario, dit LaBeouf. C'était une satire qui ne lui rendait pas justice. Il était dépeint comme un clown.»

À la manière de Rush de Ron Howard, avec pour toile de fond la course automobile et la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt, Borg/McEnroe insiste sur ce qui distingue ses deux protagonistes pour ensuite s'intéresser à ce qui les unit. Borg («robot» en anglais), sous ses airs impassibles de bellâtre scandinave sculpté dans la glace, réprime un volcan d'émotions. Sa rage contenue est semblable à celle, en fusion, de McEnroe. Le premier (interprété par le Suédois Sverrir Gudnason) vit de moins en moins bien avec la pression des attentes placées en lui; le second doit apprendre à contenir ses pulsions. Ils sont le yin et le yang d'un passionnant jeu de ping-pong grandeur nature.

Cela dit, Janus Metz a beau se convaincre qu'il n'a pas réalisé un film sur le tennis - il décrit plutôt son premier long métrage de fiction comme un thriller psychologique -, il faut aimer le tennis pour apprécier Borg/McEnroe. J'ai grandi dans une famille qui suivait de près le circuit de l'ATP à l'époque de McEnroe/Connors/Lendl et j'ai un faible pour le drame sportif de façon générale. J'étais bien disposé à apprécier ce film plutôt bien mené, qui ne réinvente rien pour autant. Le non-initié? Moins sûr.