Palme d'or à Kore-Eda, l'actrice Asia Argento fait une déclaration-choc

Cette édition cannoise a été critiquée par certains pour l'absence de vedettes hollywoodiennes, hormis la projection du nouvel épisode de Star Wars. Le Hollywood Reporter a ainsi jugé le Festival «sur le déclin». Pour d'autres cependant, comme Vanity Fair, Cannes «s'est réaffirmé comme la première destination pour un cinéma international audacieux et provocateur».

Figure de la Nouvelle Vague et vétéran de la compétition avec ses 87 ans, Jean-Luc Godard a lui reçu une Palme d'or spéciale. Il était en compétition pour son énigmatique «Le livre d'image», qui a laissé plus d'un festivalier perplexe.

Du côté des acteurs, l'Italien Marcello Fonte a remporté le prix d'interprétation pour «Dogman» de Matteo Garrone et l'actrice kazakhe Samal Esljamova, inconnue du grand public, s'est faite un nom avec le prix d'interprétation féminine pour «Ayka» de Sergueï Dvortsevoï.

Résolument engagé, le jury a également récompensé Spike Lee, pour «BlacKkKlansman», une charge contre l'Amérique de Trump et le racisme aux États-Unis.

Il a souhaité partager son prix avec le Russe Kirill Serebrennikov et l'Iranien Jafar Panahi, tous deux sous surveillance dans leur pays. Ils faisaient partie des 21 réalisateurs en lice pour la Palme d'or, mais n'ont pas pu venir.

Au final, le jury a récompensé deux des trois réalisatrices en compétition: l'Italienne Alice Rohrwacher, prix du scénario pour Heureux comme Lazzaro, ex aequo avec Jafar Panahi (Trois visages), et la Libanaise Nadine Labaki (prix du jury pour Capharnaüm).

Pour sa première édition depuis le séisme Weinstein, le Festival de Cannes a déroulé le tapis rouge aux femmes et multiplié les symboles, avec la nomination notamment de l'engagée actrice australienne Cate Blanchett comme présidente du jury.

Toute de noire vêtue, Asia Argento a souhaité que le producteur ne soit «plus jamais le bienvenu» sur la Croisette avant de conclure le poing levé, au moment même où l'on apprenait que Luc Besson était visé par une plainte pour viol, accusations que le réalisateur et producteur français a qualifié de «fantaisistes».

- Palme d'or : Une affaire de famille du Japonais Hirokazu Kore-Eda

- Grand Prix : BlacKkKlansman de l'Américain Spike Lee

- Prix du jury : Capharnaüm de la Libanaise Nadine Labaki

- Palme d'or spéciale : le réalisateur Franco-Suisse Jean-Luc Godard, qui était en compétition avec Le livre d'image

- Prix de la mise en scène : le Polonais Pawel Pawlikowski pour Cold War

- Prix du scénario ex aequo : la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher pour Lazzaro Felice et les Iraniens Jafar Panahi et Nader Saeivar pour Trois visages

- Prix d'interprétation féminine : la Kazhake Samal Esljamova pour son rôle dans Ayka

- Prix d'interprétation masculine : l'Italien Marcello Fonte pour son rôle dans Dogman

- Camera d'or : Girl, du Belge Lukas Dhont

- Palme d'or du court métrage : All these Creatures de l'Australien Charles Williams

- Mention spéciale du court métrage : Yan Bian Shao Nian du Chinois Wei Shujun