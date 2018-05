Cannes: une ouverture sous le signe de la classe

Un bon niveau

Everybody Knows, premier film de langue autre qu'anglaise ou française à être présenté en ouverture depuis La mauvaise éducation (Pedro Almodóvar) en 2004, a la particularité d'avoir été conçu, écrit et réalisé en Espagne par le cinéaste iranien Asghar Farhadi. Ce dernier, qui a largement fait consensus avec son film Une séparation, transpose cette fois sa méthode dans une autre culture que la sienne, exactement comme il l'avait fait il y a cinq ans en France avec Le passé. C'est d'ailleurs ce qui frappe à première vue: Farhadi semble toujours vouloir explorer les mêmes thèmes, à partir des deux pôles que constituent Une séparation et Le passé.

Même si le récit est campé dans un petit village espagnol, il reste que Farhadi dissèque une fois de plus le thème du couple, au sein duquel un déchirement survient à la suite d'une révélation inattendue, issue du passé.

Vivant en Argentine auprès de son mari (Ricardo Darín), Laura (Penélope Cruz) revient dans son pays natal avec ses deux enfants à l'occasion du mariage de sa plus jeune soeur. Le drame survient quand, au soir de la noce, la fille adolescente de Laura disparaît, et que Paco (Javier Bardem), l'ancien amoureux de Laura, est mis à contribution pour participer aux recherches.

Fidèle à son habitude, Farhadi utilise ce point de départ pour mieux déterrer les choses inavouables que chacun tient en secret. Du coup, l'histoire rebondit sur tous les intervenants de l'histoire, et prend une ampleur insoupçonnée. Le drame intimiste se transforme même en thriller aux accents hitchcockiens.

Pour habile qu'il soit, en plus de l'évidente maîtrise de Farhadi dans l'écriture des dialogues, le schéma paraîtra un peu systématique et répétitif. Cela dit, le cinéaste iranien dispose de pointures exceptionnelles devant sa caméra et personne ne déçoit.

On ne classera pas Everybody Knows dans la frange supérieure du cinéma d'Asghar Farhadi, mais ce film de belle tenue met néanmoins la barre à un bon niveau pour la compétition.