Angelina Jolie créera-t-elle la surprise à Telluride?

La programmation, dévoilée seulement hier, comprend quelques primeurs mondiales (Battle of the Sexes de Jonathan Dayton et Valerie Faris, Darkest Hour de Joe Wright, Lady Bird de Greta Gerwig).

Plusieurs productions présentées à Cannes et à Venise ont aussi été retenues et seront présentées à Telluride en primeur nord-américaine, soit tout juste avant le festival de Toronto. Interrogée sur la sélection, la programmatrice Julie Huntsinger estime qu'Angelina Jolie pourrait fort bien créer la surprise avec son film First They Killed My Father.

«Ça se déroule au Cambodge, personne ne parle anglais, et c'est un accomplissement remarquable. C'est fantastique!», a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

Rappelons que depuis quelques années, la course aux Oscars se dessine dans cet événement à flanc de montagne.

Le 44e festival de Telluride prendra fin lundi.