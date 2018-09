Ménage à trois avec Xavier Dolan sur Matthias et Maxime

André Turpin sur le plateau de tournage de The Death and Life of John F. Donovan, un film de Xavier Dolan.

«Ben cute à voir aller!»

Dans la pratique, Xavier Dolan, qui tient aussi le rôle de Maxime devant la caméra, est le patron. Il choisit le cadre avec son directeur photo et les trois acolytes font ensuite valoir leur expertise.

«Moi, je ne suis pas loin d'eux et ils me demandent souvent mon avis, fait remarquer Yves Bélanger. Xavier et André sont ben cute à voir aller! Ce sont eux qui décident et ils se complètent vraiment bien. Finalement, je me sens un peu comme chez Sacha Guitry: je suis là pour tenir la chandelle!», ajoute-t-il en riant.

«Quand le cadre est trouvé, André fixe l'éclairage et moi, je fais des jokes. Comme il y a beaucoup de plans à l'épaule, on me donne ensuite la caméra et, tel un fauve, je vais dans l'arène pendant qu'André regarde dans le moniteur.»

«L'ambiance est très familiale et Xavier est vraiment heureux. Je crois qu'il avait besoin de faire un "petit" film entre amis», explique Yves Bélanger.

Rappelons que Matthias et Maxime, le huitième long métrage de Xavier Dolan, est une histoire d'amitié construite autour d'un groupe de six hommes à l'aube de la trentaine. Le rapprochement plus intime entre deux des gars de la bande sèmera un certain trouble au sein du clan.

Outre Xavier Dolan et Gabriel D'Almeida Freitas (ce dernier incarne Matthias), le film met en vedette Pier-Luc Funk, Adib Alkhalidey, Antoine Pilon, Anne Dorval, Samuel Gauthier, Catherine Brunet, Marilyn Castonguay et Micheline Bernard. On prévoit sortir le film l'an prochain.