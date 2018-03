Crever l'écran

Chloé Robichaud, réalisatrice de Pays et de Sarah préfère la course

Apprivoiser la caméra

Si l'on enseigne le jeu à la caméra dans les écoles, c'est parce que des outils et des méthodes peuvent aider les futurs comédiens. Néanmoins, le talent et le charisme ne s'enseignent pas.

«Jouer devant la caméra est à la base un don, mais s'il est présent, il peut être travaillé afin que l'acteur apprenne à l'utiliser, dit Émile Gaudreault. S'il n'y a pas de don, il n'y a rien à faire, aucun réalisateur, aucun professeur, aucun coach ne pourrait aider l'aspirant acteur.»

Au cinéma, un visage neutre raconte une histoire, voire des histoires. Par exemple, les gros plans de Liv Ullmann dans Persona, le chef-d'oeuvre de Bergman, sont plus évocateurs que mille répliques bien écrites. «En gros plan extrême, un clignement des yeux peut devenir une grimace», illustre Lucie Robitaille.

En ce sens, un acteur ne peut pas tricher avec la caméra. Son jeu doit être aussi subtil que vrai. «En audition, poursuit Robitaille, je donne un conseil aux comédiens [qui est celui de plusieurs réalisateurs à Hollywood]: "Do nothing!" [Ne faites rien.] Soyez juste là, dans la vérité du moment, de vivre la situation.»

Même son de cloche chez Chloé Robichaud: le jeu à la caméra devient crédible «quand il est ancré dans la vérité du comédien». «Les trucs et outils que j'utilise en direction d'acteurs ne servent qu'à les ramener dans une authenticité. Ça ne sert à rien, par exemple, d'essayer de jouer "triste", "en colère" ou "drôle". Il faut trouver des ancrages en soi-même pour y parvenir.»

Michel Monty donne ce conseil à ses élèves au Conservatoire. «Si un réalisateur prend plusieurs prises d'une même scène, il faut jouer différemment, apporter des nuances d'une prise à l'autre et ne pas faire la même chose à chaque prise. Car le film se réécrit au montage et l'acteur a la responsabilité de fournir du matériel différent au monteur.»

Protégé par le personnage

Il y a des acteurs et des actrices moins remarquables dans la vie de tous les jours, effacés, timides, voire timorés, qui pourtant crèvent l'écran. On dirait qu'ils sont plus doués pour le jeu que pour la vie...

«En effet, ces acteurs s'épanouissent dans un contexte de travail, car ils ont plus de talent pour incarner un personnage que pour affronter la réalité, pense Émile Gaudreault. Sur le plateau, ils deviennent quelqu'un d'autre.»

Sophie Lorain ajoute que le fait qu'un interprète soit entouré de professionnels sur un plateau va l'aider à faire une bonne performance. «Toute l'équipe [réalisateur, cadreur, directeur photo, coiffeur, maquilleur, etc.] prépare l'acteur pour qu'il puisse exceller quand la caméra s'allume, dit-elle. Alors, si l'interprète est en unisson avec le texte, la situation et la vérité... S'il est généreux et s'abandonne au rôle, c'est là qu'il crèvera l'écran.»

Toutefois, pour aller dans cette zone-là, il y a un prix à payer. «Il faut accepter d'investir de sa personne, confie la vedette de C'est le coeur qui meurt en dernier. Et dans certains cas, c'est très souffrant.»

De la scène à l'écran

Un bon acteur au théâtre ne passe pas forcément bien à l'écran. Et vice versa. Au cinéma et à la télévision, les façons de travailler sont différentes de celles des planches. Au théâtre, les acteurs peuvent répéter le détail d'une scène pendant des semaines avec le metteur en scène.

«La scène demande une projection, tandis que la caméra demande une introspection, résume Émile Gaudreault. Et tous les acteurs ne maîtrisent pas l'intériorité. C'est pourquoi, quand je travaille avec un humoriste, je lui demande de faire quelques ateliers avec l'actrice Johanne-Marie Tremblay. Elle lui apprend à développer des trucs pour ressentir une émotion, plutôt que de l'indiquer.»

Encore là, la caméra est un outil fabuleux et... mystérieux ; elle aura toujours le dernier mot. «Parfois, je revois le soir chez moi [sur vidéo] un acteur qui m'avait déçu en audition... Et son jeu est très différent sur écran», confie Sophie Dupuis.

Finalement, Sophie Lorain avance qu'au Québec, où les acteurs ne peuvent faire autrement que d'être polyvalents, ce phénomène est plus rare qu'ailleurs. «En France, des acteurs jouent uniquement au théâtre et boudent le cinéma et la télévision comme médium, préférant la parole à l'image. Sur un plateau, c'est une autre façon de travailler, plus contraignante, surtout si tu ne tournes jamais. C'est une machine qu'un acteur doit souvent huiler.»

Une machine qui rend l'écran humain.