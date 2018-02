Louise Lantagne nommée à la tête de la SODEC

(Québec) La vice-présidente fiction, long métrage et documentaire d'Attraction Images, Louise Lantagne, devient la nouvelle présidente-directrice générale de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Mme Lantagne succède ainsi à Monique Simard, qui avait annoncé en novembre dernier que son mandat se terminait en janvier. Mme Simard avait été nommée sous le gouvernement de Pauline Marois en janvier 2014.

Mme Lantagne a travaillé de 2008 à 2014 à la télévision de Radio-Canada à titre de directrice générale. Elle était notamment responsable à l'époque de la préparation de la grille horaire, de l'ensemble de la programmation et du suivi avec les producteurs indépendants.

Auparavant, la femme de télévision a également travaillé (toujours à Radio-Canada) pour les secteurs de la radio, des longs métrages et des dramatiques, entre autres.

La SODEC ne lui est pas non plus totalement étrangère. Louise Lantagne a travaillé à la société d'État de 1991 à 1999 à titre de chargée de projets et de chef de l'équipe de contenu.