Un documentaire sur les frères Paul et Jacques Rose en préparation

«Une décision qu'ils n'ont jamais remise en cause malgré la Loi sur les mesures de guerre et la mort tragique de leur otage, lit-on dans le communiqué de la SODEC. Cinquante ans plus tard, Félix (Rose) revient sur les événements dans une quête personnelle explorant au passage l'histoire et l'héritage de sa famille.»

À la suite de leur capture, le 28 décembre 1970, les frères Rose ainsi que Francis Simard sont confrontés à la justice. Condamné pour le meurtre de Pierre Laporte, Paul Rose sera libéré en 1982. Il est décédé le 14 mars 2013. Jacques Rose subira quatre procès et fera quelques années de prison avant d'être libéré en 1978.

Plusieurs autres projets de documentaires dont le financement a été annoncé par la SODEC lundi seront à suivre attentivement.

Ainsi, Fernand Dansereau, dont le documentaire L'érotisme et le vieil âge a beaucoup fait parler à sa sortie l'an dernier, nous revient avec Le vieil âge et l'espérance.

Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist scénarisent et réalisent Misogynie 2.0 sur la cyberviolence qui guette les femmes sur le web. Elles vont à la rencontre des victimes et des harceleurs.

Le photographe du quotidien Le Devoir, Pedro Ruiz, tournera en anglais le film Havana, From On High. Le documentaire proposera une incursion dans un village secret aménagé au-dessus d'un quartier délabré de La Havane et occupé par des gens sans logis.