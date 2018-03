Aujourd'hui, les Césars du cinéma français

La 43e cérémonie des Césars se tiendra aujourd'hui même à Paris et sera relayée en direct chez nous, à 15h, sur les ondes de la chaîne Canal + International. Des rediffusions sont prévues ce soir à 20h, demain à 10h et dimanche à 14h.

Les grands favoris sont 120 battements par minute (Robin Campillo) et Au revoir là-haut (Albert Dupontel) avec 13 citations chacun, suivis de près par Le sens de la fête, du tandem Éric Toledano et Olivier Nakache, en lice 10 fois. Rappelons qu'en vertu d'un nouveau règlement, les doublés «film-réalisation» ne sont plus possibles (pas plus que «espoir-acteur» et «premier film-film»).

Mais au-delà des prix, la cérémonie sera marquée par le lancement du mouvement #maintenantonagit, à travers lequel une centaine de personnalités françaises vont lancer un appel aux dons afin de lutter contre les violences faites aux femmes. Pour l'occasion, plusieurs artisans porteront le ruban blanc, un symbole inspiré de celui emprunté chez nous après la tuerie de Polytechnique.