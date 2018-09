 Films d'automne: 20 visages de la rentrée 

Emily Blunt: Le nouveau visage d'une célèbre gouvernante

Cinquante-cinq ans après avoir enchanté les coeurs des enfants baby-boomers, Mary Poppins reprend du service pour une nouvelle aventure. Pour l'occasion, Emily Blunt prend le relais - et le parapluie - de Julie Andrews dans une histoire où la célèbre gouvernante revient 25 ans plus tard dans la vie des enfants dont elle s'est occupée jadis, maintenant devenus adultes. Rob Marshall (Chicago, Into the Woods) a hérité de la réalisation de Mary Poppins Returns, un film dont on dit qu'il comportera plusieurs références à son illustre prédécesseur. Nous verrons à Noël si tout cela est supercalifragilisticexpidélilicieux.

Timothée Chalamet: La consécration?

L'an dernier, lors d'une entrevue accordée à La Presse, Timothée Chalamet disait déjà ceci à propos de son rôle dans Beautiful Boy: «Il s'agit du plus grand défi d'acteur de ma vie. C'est le rôle qui m'a pris le plus en tant qu'être humain.» Même si le premier film américain du cinéaste belge Félix Van Groeningen (The Broken Circle Breakdown) sera lancé en primeur mondiale au Festival de Toronto dans quelques jours, certains prédisent déjà à la révélation de Call Me By Your Name une deuxième citation d'affilée aux Oscars. Beautiful Boy gagnera nos écrans le 19 octobre.

Damien Chazelle: On a marché sur la Lune

Révélé au monde grâce à Whiplash, lauréat à 31 ans de l'Oscar de la meilleure réalisation grâce à La La Land, Damien Chazelle a lancé plus tôt cette semaine First Man à la Mostra de Venise. Après s'être intéressé à un musicien batteur et à un pianiste de jazz, le cinéaste change de registre et s'attarde cette fois à décrire le parcours de Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Avec Ryan Gosling et Claire Foy (The Crown). Dans nos salles le 12 octobre.