 Asia Argento nie tout rapport sexuel avec Jimmy Bennett 

L'actrice Asia Argento, l'une des principales accusatrices du producteur déchu Harvey Weinstein, elle-même accusée dans un article du New York Times d'avoir agressé sexuellement le jeune acteur Jimmy Bennett, est sortie mardi de son silence en niant toute relation sexuelle avec l'intéressé.

«Je nie et je rejette le contenu de l'article publié par le New York Times qui circule dans les médias internationaux (...). Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec Bennett», affirme cette Italienne de 42 ans qui se dit, dans un communiqué, victime de «persécution».

Elle déclare en outre avoir été «profondément choquée» en lisant «des informations absolument fausses» et «ne pas avoir d'autre choix que celui de s'opposer à tous les mensonges et de se protéger de toutes les manières».

Le New York Times a écrit dimanche que l'actrice italienne, qui est devenue la figure de proue du Mouvement #MeToo, avait versé de l'argent à un homme ayant raconté qu'elle l'avait agressé sexuellement à 17 ans.

Une somme de 380 000 dollars a ainsi été payée à Jimmy Bennett, un acteur et musicien de rock américain qui assure qu'Asia Argento l'a agressé sexuellement dans une chambre d'hôtel en Californie en 2013, selon ce quotidien new yorkais, citant des documents envoyés au journal par une source non identifiée.

La police de Los Angeles a dit de son côté qu'elle n'avait pas pour l'instant ouvert d'enquête à ce sujet, mais qu'elle chercherait des informations concernant cette affaire.

Dans un communiqué diffusé lundi, la version italienne d'X Factor, une émission de télé-réalité dans lequel Asia Argento intervient en tant que jurée, a fait savoir qu'elle envisageait la possibilité de se séparer d'elle.

Fille du réalisateur italien culte Dario Argento, l'actrice n'a pas toujours eu bonne presse en Italie où son franc-parler est parfois mal accueilli. Asia Argento avait ainsi annoncé en octobre dernier son intention de s'éloigner quelque temps de son pays en raison d'un «climat de tension plutôt assez pesant»

Si elle ne dément pas avoir versé de l'argent à Jimmy Bennett, aujourd'hui âgé de 22 ans, elle affirme l'avoir fait dans le seul but de l'aider à un moment où il était en difficulté financière.