 La police britannique élargit son enquête sur Harvey Weinstein 

La Metropolitan Police avait ouvert une enquête après avoir reçu mercredi un rapport de la police de Merseyside (région de Liverpool) sur une agression sexuelle contre une femme qui aurait été commise par un homme dans l'ouest de Londres à la fin des années 1980.

«Le 14 octobre, d'autres accusations ont été portées contre cet homme», a-t-elle indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP.

Elle a toutefois refusé de confirmer l'identité de la personne visée, celle-ci n'ayant pas été inculpée.

«Cet homme aurait agressé sexuellement une (deuxième) femme à Westminster en 2010 et 2011, ainsi qu'à Camden en 2015», a ajouté la police, précisant qu'«aucune arrestation n'a été effectuée à ce stade».

Harvey Weinstein, 65 ans, accusé de harcèlement, agression ou viol par une trentaine de femmes, est visé par une enquête policière à New York concernant une agression sexuelle présumée remontant à 2004.

Cinq actrices l'ont accusé de viol, dont Asia Argento et Rose McGowan. La dernière en date est l'actrice britannique Lysette Anthony, 54 ans, qui raconte avoir été violée par le producteur dans les années 1980.

Weinstein a démenti par l'intermédiaire d'une porte-parole toutes les accusations de relations sexuelles non consenties.

Le producteur américain, qui a longtemps fait la pluie et le beau temps à Hollywood, s'est transformé en véritable paria depuis la parution début octobre d'enquêtes dans le New Yorker et le New York Times déclenchant des accusations à la chaîne.

Il a été exclu samedi de l'Académie américaine du cinéma, qui remet notamment les prestigieux Oscars.