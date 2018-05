«Féministes enragées»: Léa Clermont-Dion répond à Denys Arcand

« Vous avez adopté [dimanche] un ton méprisant envers celles qui construisent un monde plus égalitaire, celles qui s'indignent face aux violences. Et si la colère les habite, c'est qu'il y a aussi de la souffrance, des blessures et des abus. Pourquoi ridiculiser avec tant de condescendance une quête de justice ? Les féministes que je connais sont indignées, en colère, mais elles rayonnent aussi par leur mobilisation, leur solidarité, leur argumentaire », a écrit la coanimatrice de Mitsou et Léa à Moi et cie.

À l'intention du cinéaste dont son prochain film La chute de l'empire américain sortira en juin, elle poursuit : « Vous vous intéressez au déclin de l'empire américain. C'est vrai que vous en êtes un témoin privilégié, voire un ardant militant qui alimente le cynisme ambiant. En 1970, vous dénonciez avec intelligence les abus des élites. Aujourd'hui, vous en êtes un porte-étendard. P.S Je suis une féministe enragée », a écrit Léa Clermont-Dion.