 Ordre des arts et des lettres: 20 personnalités seront intronisées 

Jean-Marc Vallée, Victor-Lévy Beaulieu et Angèle Dubeau font partie des 20 personnalités québécoises qui deviendront prochainement membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.

Une cérémonie de remise d'insignes se déroulera le 28 mai prochain.

Les autres ambassadeurs culturels québécois à recevoir le titre de Compagne ou Compagnon des arts et des lettres du Québec sont Joséphine Bacon, Manon Barbeau, Nicole Brossard, Fernand Dansereau, André Gagnon, Mattiusi Iyaituk, Roland Lepage, André Ménard, Ginette Noiseux, Jeannot Painchaud, Constance V. Pathy, John R. Porter, Jeanne Renaud, Alain Simard, Yves Sioui Durand, Jana Sterbak et Armand Vaillancourt.

Cette distinction leur sera accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec afin de «souligner leur contribution remarquable au développement, à la promotion et au rayonnement des arts et lettres du Québec», peut-on lire dans le communiqué annonçant l'honneur.

Les Compagnes et Compagnons de cette année ont été sélectionnés par un jury composé de Liza Frulla, René Homier-Roy, Maxime Codère, Marième Ndiaye, Kevin McCoy et Hannah Claus.

L'Ordre des arts et des lettres est une distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Soixante-dix personnalités québécoises portent l'insigne à ce jour.