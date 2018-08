Virée classique de l'OSM: nos choix

Concerts gratuits

Schéhérazade

Oeuvre centrale de ce grand concert gratuit donné par l'OSM en ouverture de la Virée classique, Schéhérazade est archiconnue, même de quiconque ne peut en identifier le compositeur, le Russe Rimski-Korsakov. Deux ans après sa mort, en 1908, le chorégraphe Michel Fokine avait signé une chorégraphie sur ce poème symphonique pour les Ballets russes. Voilà autant de raisons motivant le choix du maestro Kent Nagano pour un concert propice aux compléments scéniques. L'OSM sera ainsi accompagné des interventions du Cirque Éloize et de la narration d'Emmanuel Bilodeau (sur des textes de Mani Soleymanlou), le tout mis en scène et chorégraphié par Lydia Bouchard dans une ambiance inspirée des Mille et une nuits. Également au programme, la fanfare de La Péri de Paul Dukas, Shéhérazade, ouverture de féerie de Maurice Ravel, Syrinx pour solo de flûte de Claude Debussy.

Schéhérazade, esplanade du Parc olympique, le mercredi 29 août, à 20 h.

Concert Piazzolla

Assurément le compositeur argentin le plus célèbre de la seconde moitié du siècle précédent, l'as du tango nuevo Astor Piazzolla est joué partout sur Terre par des ensembles de toutes tailles. La chef québécoise Dina Gilbert sera à la barre de l'Ensemble de la Virée réuni par la direction artistique de l'OSM. L'orchestre à cordes est composé de musiciens de l'orchestre montréalais et de lauréats du Concours OSM. En seront les solistes les violonistes Yolanda Bruno, Isabella d'Éloize Perron, Marianne Di Tomaso et Timothy Chooi, ainsi que le bandonéoniste Jonathan Goldman. Les violonistes s'illustreront d'ailleurs dans les quatre mouvements des Cuatro estaciones porteñas, évocation contemporaine des Quatre saisons de Vivaldi.

Concert Piazzolla, Ensemble de la Virée, Grande-Place du Complexe Desjardins, le vendredi 31 août, à 18 h 30.

Gregory Charles et le Virtuose Orchestra

Dix des meilleurs interprètes de la série télévisée Virtuose, animée et imaginée par le célébrissime et omniprésent Gregory Charles, vous la feront découvrir dans leur tout nouveau concert intitulé Barock. Seront mis en valeur les violonistes Marjorie Bourque, Jérôme Chiasson, Laurianne Houde, Frédéric Pouliot, Benjamin Seah et Thomas Shahbaghyan, les violoncellistes Noël Campbell et Nathanaël Cardinal, ainsi que le clarinettiste Victor Raphals-Kath. Sans fournir davantage de précisions, on nous annonce l'exécution d'oeuvres «du 18e, 19e, 20e et 21e siècles... entre Bach et AC/DC».

Gregory Charles et le Virtuose Orchestra, Grande-Place du Complexe Desjardins, le samedi 1er septembre, à 19 h.

Architek Percussion

Depuis 2012, le quatuor montréalais Architek Percussion se consacre au répertoire actuel de la musique de chambre d'aujourd'hui. Cela posé, cet ensemble peut interpréter avec une grande fluidité le répertoire classique, outre les compositions de notre époque et la commande d'oeuvres. Formé de Ben Duinker, Mark Morton, Ben Reimer et Alessandro Valiante, Architek Percussion s'applique ainsi à illustrer la diversité culturelle et stylistique de la musique contemporaine. Au programme, le premier mouvement de Dark Full Ride de Julia Wolfe, Clapping Music de Steve Reich (avec la participation du public) et CaDance d'Andy Pape.

Architek Percussion, Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, le vendredi 31 août à 17 h et 20 h 15, et le samedi 1er septembre à 15 h

Concerts payants... mais à prix très abordables

Trois concerts avec le virtuose anglais Paul Lewis

Pour la première fois en janvier dernier, le pianiste londonien Paul Lewis se produisait à Montréal avec l'OSM, sous la direction du chef espagnol Juanjo Mena. L'expérience a été concluante, au point qu'on lui a offert trois engagements distincts à la Virée classique. Vendredi, à 19 h, il donnera d'abord un récital à la Cinquième Salle. Au programme, Haydn et Brahms. Avec l'Ensemble de la Virée, il travaillera à la Maison symphonique sous la direction de Kent Nagano. Ce concert de 60 minutes est prévu samedi, à 14 h. Le même soir à la Cinquième Salle, à 20 h 30, le virtuose se consacrera à la musique de chambre pendant 45 minutes, aux côtés des violonistes Yolanda Brunp et Nikki Chooi, de l'altiste Lambert Chen et de la violoncelliste Cameron Crozman. Paul Lewis y exécutera le Concerto pour piano no 12 en la majeur de Mozart.

Deux concerts du quatuor Fine Arts

Formation historique de la musique de chambre aux États-Unis (fondé à Chicago en 1946), le prestigieux quatuor Fine Arts réunit aujourd'hui les violonistes Ralph Evans et Efim Boico, l'altiste Gil Sharon et le violoncelliste Niklas Schmidt. La première intervention du quatuor à cordes est prévue vendredi, 20 h 30, au Piano Nobile de la Place des Arts. L'ensemble américain jouera le Quatuor à cordes no 3 en la mineur de Gounod et le Quatuor à cordes en sol mineur, op. 10, de Debussy. Samedi, le Fine Arts se produira à la Cinquième Salle, à 14 h 45. Au programme, le Quatuor à cordes en ré majeur op 64, no 5 («L'alouette») de Haydn et le Quatuor à cordes no 1 en mi bémol majeur de Mendelssohn.

Trois concerts avec le pianiste russe Alexeï Volodine

Le virtuose russe Alexeï Volodine se produit trois fois plutôt qu'une à la Virée classique, près d'un an après avoir interprété Rachmaninov à la Maison symphonique. Ce séjour s'amorce à la Cinquième Salle, vendredi, à 20 h 30, impliquant les violonistes Andrew Wan et Alexander Read, l'altiste Neal Gripp et le violoncelliste Brian Manker. Au programme: deux Contes de fées de Medtner (op. 51, no 3, en la majeur, et op. 35, no 4, en do dièse mineur), et surtout le Quintette pour piano no 2 en la majeur de Dvořák. Le lendemain en matinée, 11 h, à la Cinquième Salle, Volodine donne un récital: un autre Conte de fées de Medtner (cette fois op. 20, no 1 en si bémol mineur), La belle au bois dormant de Tchaïkovski et Islamey de Balakirev. Le dessert? Le samedi 1er septembre, 19 h 40, Volodine jouera avec l'OSM et Nagano l'incontournable Concerto pour piano no 1 de Tchaïkovski.

Steve Hill de retour avec l'OSM

En février dernier, on assistait à la création d'une oeuvre pour guitare électrique et orchestre signée John Anthony Lennon: The Electric Candlelight Concerto. Soliste réputé de la scène blues rock au Québec, Steve Hill était le soliste invité de cette création mondiale il y a quelques mois, considérant cette exécution comme le plus grand défi professionnel de sa carrière. Il remet ça samedi, 18 h, à la Maison symphonique, de nouveau sous la direction du maestro Nagano. On se doute bien que l'interprétation s'en trouvera améliorée. Autre oeuvre prévue à ce court programme, Offrandes oubliées de Messiaen.