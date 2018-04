Arte Musica: dix choix parmi les 105 concerts

Louis Lortie joue Fauré

Les 22 et 23 janvier 2019; avec Hélène Mercier le 24 janvier 2019

«Le pianiste québécois vient passer une semaine avec nous, pendant laquelle il donne trois concerts. Dans chacun de ces concerts, il joue en solo et en musique de chambre, sans compter les duos et le piano à quatre mains. Les deux premiers programmes sont consacrés à Fauré [Ballade pour piano seul, op. 19, Deux Nocturnes, Suite de Pelléas et Mélisande, qui est l'ouverture de l'opéra transcrite pour piano, le quatuor no 2 pour piano et cordes en sol mineur, opus 45, etc.] et celui avec Hélène Mercier se consacre à la musique russe [Rachmaninov, Arenski, Medtner]. Les cordes [Kerson Leong, violon, Hélène Desaint, alto, Astrig Siranossian, violoncelle] ont été choisies en partenariat avec la Chapelle musicale Reine Élisabeth de Bruxelles, établissement d'enseignement de haut niveau où Louis Lortie est maître.»

Vienne et Paris 1900

Le 27 février 2019

«Cela s'inscrit dans le concept de musique française et nous présentons deux chefs-d'oeuvre du répertoire de musique de chambre. J'invite Charles Richard-Hamelin avec le violoniste coréen Dong-Suk Kang, qui a une très grande carrière en Asie et en Europe. Je trouvais pertinent qu'il fasse la rencontre de Charles; ils seront donc tous deux solistes dans le concert d'Ernest Chausson pour piano, violon et quatuor à cordes en ré majeur op. 21, qui est une oeuvre consistante de 40 minutes. Pour compléter, j'ai choisi La nuit transfigurée de Schoenberg, pour sextuor à cordes, opus 4, une de mes oeuvres préférées, toutes époques confondues - et donc on ajoute deux cordes. Seront impliqués dans ce concert des musiciens d'ici: Axel Strauss et Alicia Choi, violons, Douglas McNabney et Marina Thibeault, altos, Matt Haimovitz et Cameron Crozman, violoncelles.»

Clair de lune

Le 8 mars 2019

«Année après année, Les Violons du Roy reviennent à la salle Bourgie, ce qui est tout à fait justifié, puisqu'ils sont nos principaux ambassadeurs à l'étranger, en tant qu'ensemble. Parmi leurs huit concerts de notre prochaine saison, j'ai choisi le programme Clair de lune, qui regroupe des oeuvres françaises de la fin du XIXe et du début du XXe siècle - Fauré, Saint-Saëns, Massenet, Hahn, Caplet, Debussy, Ravel. Les solistes québécois invités seront le baryton Jean-François Lapointe et la harpiste Valérie Milot. Ce concert est aussi l'ouverture du Festival Palazzetto Bru Zane à Montréal, qui se tient à la salle Bourgie du 8 au 10 mars. Le Palazzetto Bru Zane a pour vocation la recherche musicologique, la redécouverte et la diffusion internationale du répertoire français de la période du "long XIXe siècle", soit de 1789 à 1914. Ce centre voulait un point de diffusion à Montréal, c'est pourquoi nous avons conclu cette alliance.»

Baptiste Trotignon

Le 11 avril 2019

«Arte Musica présente sept concerts de jazz pour sa prochaine saison: Boulevard Saint-Germain avec le pianiste Guillaume Martineau, le 15 novembre, Night and Day/Hommage à Cole Porter avec le trio de Sam Kermeyer, le 22 novembre, Le Noël de Charlie Brown avec le pianiste Taurey Butler, le 20 décembre, Why Don't You Try avec le Rachel Therrien Quintet, le 31 janvier, Speak No Evil, un album de Wayne Shorter interprété notamment par le saxophoniste André Leroux et le pianiste François Bourassa, Y2 avec le saxophoniste Yannick Rieu et le pianiste Yves Léveillé, ainsi que le Français Baptiste Trotignon, un pianiste que j'adore et qui jouera pour l'occasion des classiques de jazz ainsi que des musiques inspirées de la chanson française dans le contexte de notre saison.»