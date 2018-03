Mélomanie: le Requiem et deux fois Benedetto Lupo

Musique actuelle: Mangez-vous les uns les autres

Cannibale est une satire musicale signée Danielle Palardy Roger. Cette oeuvre se présente comme une suite de variations sur le thème du cannibalisme: sacrifice rituel, guerrier victorieux, épicurien gourmand, barbarie occulte, survie du naufragé et... capitalisme gourmand, impitoyable. Ces tableaux sont émaillés des «commentaires malicieux» d'une narratrice (Joane Hétu). Quatre compositeurs ont mis en musique les textes de Palardy Roger; s'y côtoient bruitisme, noise rock, chanson médiévale... Les instrumentistes réunis sur scène seront aussi les chanteurs de ce pamphlet musical: Isaiah Ceccarelli, batterie et voix, Michel F Côté, électronique et voix, André Duchesne, guitare électrique et voix, Joane Hétu, saxophone alto et voix, Elizabeth Lima, clarinette et voix, Danielle Palardy Roger, percussions et voix, Alexandre St-Onge, basse électrique, électronique et voix, Ida Toninato, saxophone baryton et voix.

Au Gesù, le 22 mars, 20 h.

Jazz: Anne Bisson et le direct-to-disc au Salon audio

Sous étiquette Camilio Records, la chanteuse et pianiste montréalaise Anne Bisson vient de lancer l'album Four Seasons in Jazz, mélange de standards, adaptations d'airs connus et compositions originales enregistrés à Los Angeles par l'ingénieur du son Michael C Ross, sous la supervision du spécialiste du matriçage et réalisateur Bernie Grundman. On y a privilégié la méthode direct-to-disc, dont les résultats récents soulèvent beaucoup d'intérêt chez les audiophiles. Le direct-to-disc désigne l'enregistrement haute fidélité en temps réel d'un flux audio sur un support numérique sans étapes intermédiaires, ce qui confère à un enregistrement studio les vertus chaleureuses et incarnées du concert devant public. Ce cinquième album d'Anne Bisson a été réalisé en trio acoustique, avec le contrebassiste Jean-Bertrand Carbou et le batteur Pierre Tanguay.

Au Salon audio Montréal, à la Place Bonaventure, les 23 (16 h, 18 h 30), 24 (11 h 30, 15 h) et 25 mars (11 h 30, 13 h 30)

Consultez le site de l'artiste: http://www.annebisson.com