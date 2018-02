Concert à l'aveugle: plongés dans le noir, éclairés par le son

Menu composite

Un programme composite en étoffera le ressenti, furieux mélange de styles rock, baroque, romantique et contemporain. Comment, au juste, faire cohabiter György Ligeti, Karlheinz Stockhausen, Jean-Sébastien Bach, Richard Strauss, Jimi Hendrix, Frank Zappa et John Anthony Lennon?

«La musique de Frank Zappa peut être considérée comme une transition, un pont entre le classique et le rock. Les autres compositeurs au programme ont aussi été choisis pour cette fluidité entre les deux univers», soutient le maestro Nagano, interviewé hier au sortir d'une répétition.

«Dans les années 60, reprend-il, Stockhausen était professeur invité à l'Université de Californie, il était devenu un artiste culte, une véritable inspiration contemporaine pour la communauté rock de San Francisco - Jefferson Airplane, Grateful Dead, etc. C'était pareil pour Ligeti, alors invité à l'Université Stanford. Énorme impact sur la musique populaire dans la région! On a tendance à oublier que sa musique fut jouée dans le film 2001 - l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, tout comme celle de Richard Strauss.»

«Fluidité» entre les mondes du rock et de la musique contemporaine... mais encore ceux du baroque et du classique? Dans la Californie natale de Kent Nagano, Bach et Beethoven ont joui d'un indice élevé de coolitude.

«Dans les années 60 et 70, raconte le chef d'orchestre, il était très à la mode de porter des pulls à l'effigie de Beethoven. Durant cette même période, E. Power Biggs remplissait des stades et interprétait à l'orgue Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur de Bach, très prisée des Californiens férus de concerts rock. Et saviez-vous que Phil Lesh, bassiste de Grateful Dead, savait tout sur Beethoven?»

Zapp et Nagano

Kent Nagano rappelle en outre qu'il a déjà dirigé et enregistré Mo 'N Herb's Vacation, oeuvre de Frank Zappa pour clarinette et orchestre, avec le London Symphony Orchestra. Amitié, admiration et collaboration tardives, souligne le musicien:

«Horrifiée par les Mothers of Invention en les voyant à la télévision, ma mère avait interdit Zappa à la maison. Ayant obéi à cette interdiction, je ne l'ai vraiment découvert que plus tard, soit en visitant Pierre Boulez à l'IRCAM, à Paris. J'ai réalisé qu'il avait entrepris de diriger une oeuvre de Zappa. Étonné, j'ai ensuite contacté Zappa lorsque je suis rentré en Californie; il m'a alors invité à son concert, le premier concert rock de ma vie!»