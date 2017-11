Andrew Lloyd Webber racontera sa propre histoire

Le compositeur de classiques de la scène comme Le fantôme de l'opéra, Evita et Cats est maintenant prêt à raconter sa propre histoire.

Associated Press New York

Andrew Lloyd Webber lancera son autobiographie, Unmasked, le 6 mars, peu avant son 70e anniversaire, le 22 mars.

Bien que plusieurs livres sur le compositeur aient déjà été écrits, il s'agira du premier signé par le musicien lui-même.

Le livre se penchera sur ses spectacles, sa musique et racontera des histoires mettant en scène Elaine Paige, Sarah Brightman, David Frost, Judi Dench, Richard Branson, A.R. Rahman, Mandy Patinkin, Richard Rodgers, Norman Jewison, Milos Forman, Placido Domingo, Barbra Streisand, Michael Crawdford, Gillian Lynne et Betty Buckley, entre autres.

Par communiqué, Andrew Lloyd Webber a déclaré qu'il avait longtemps résisté à l'envie d'écrire sa propre histoire, mais qu'il avait finalement cédé à la pression de sa famille et de ses amis.

Il a ajouté qu'il ignorait comment il était arrivé à en dire autant «sur la personne la plus ennuyante sur laquelle (il ait) eu à écrire».

Andrew Lloyd Webber est considéré comme l'un des compositeurs ayant obtenu le plus de succès de toute l'histoire du théâtre musical. La saison dernière, quatre de ses créations ont été présentées sur Broadway: Sunset Boulevard, School of Rock, Cats et Le fantôme de l'opéra.

Au cours de sa carrière, il a notamment remporté sept Tony, sept Olivier, un Golden Globe, un Oscar et trois Grammy.