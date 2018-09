Richard Séguin, libre penseur

Richard Séguin a lancé la semaine dernière Retour à Walden, album concept inspiré du philosophe américain Henry David Thoreau, adepte de la simplicité volontaire - il a vécu deux ans dans une cabane en forêt, séjour qu'il raconte dans son livre Walden ou la Vie dans les bois -, précurseur de la désobéissance civile et fervent abolitionniste. Nous sommes allés rencontrer Richard Séguin dans ses terres, à Saint-Venant-de-Paquette où il vit depuis plus de 40 ans, pour marcher à ses côtés dans la forêt qui l'inspire et l'apaise.

Dès que la voiture passe devant l'église de Saint-Venant, minuscule village de l'Estrie situé à quelques jets de pierre de la frontière américaine, Richard Séguin sort du café où il nous attend. Il s'avance au milieu du chemin principal, nous indique le stationnement et, alors que nous sommes à peine sortis de l'auto, après 2 heures 30 de route, il est déjà lancé.

«C'est loin, Montréal, hein? rigole-t-il, fébrile et de bonne humeur. Bon. Ici, c'est l'église, on l'a rachetée il y a 20 ans et on l'a rénovée...» Il s'arrête et nous interroge, plein de bienveillance. «J'imagine que vous voulez vous déposer un peu avant qu'on commence?»

Richard Séguin est chez lui, ici, même si nous ne sommes pas à proprement parler sur «son» terrain, dont il conserve jalousement le secret. Il connaît tout le monde et parle de tout avec enthousiasme: du Sentier poétique créé il y a 20 ans et qui prend de l'expansion d'année en année, de l'attention qu'il met à nettoyer un bout d'espace chaque printemps, de la Nuit de la poésie qui vient d'attirer 1200 personnes en plein mois d'août, des spectacles et des expositions de photos présentés à l'église et au café de la Maison de l'arbre, où nous nous attablons quelques minutes avant d'aller parcourir un petit kilomètre dans la forêt.

«On va aller faire une partie du Sentier poétique, c'est juste de l'autre côté de la 253 », explique-t-il. Tout le long du parcours jalonné de plaques où on peut lire des textes de poètes québécois, il commente le choix d'une photo ou d'une poète, s'extasie devant la beauté d'un filet de lumière qui passe à travers le feuillage, ramasse une plume de corneille. À 66 ans (eh oui!), Richard Séguin est heureux, en paix, et on comprend pourquoi.

«Quand j'ai fait la formidable aventure des Douze hommes rapaillés, les chanteurs plus jeunes nous demandaient souvent comment durer dans le métier, et j'avais tendance à répondre qu'il faut savoir disparaître», dit-il.

«Quand tu as fini de faire ce que tu as à faire, aie le réflexe du chevreuil et va-t'en dans le bois. Si tu reviens avec une proposition intéressante, le monde va revenir te voir.»

C'est à cela que lui a toujours servi son repaire de Saint-Venant, où il pouvait s'isoler du milieu pendant un, deux, trois ans. «Ici, tu prends la juste valeur du temps», dit-il en rappelant ce sage conseil de Félix Leclerc: «C'est un métier où il faut plus souvent dire non que oui. Et il avait raison.»

Mais loin de lui l'idée de se voir comme un modèle. «Ah, je ne suis même pas capable de donner des ateliers de création de chanson, comme à Petite-Vallée, par exemple! Il n'y a pas de règle à ça. Chacun fait selon sa façon.»

Loin de l'autoroute

L'auteur-compositeur-interprète arrive donc cet automne avec ce nouveau disque complètement hors norme qui dure pas moins de 1 heure 15, composé de quatre textes récités et de 15 chansons interprétées par quatre personnages, chacun ayant son univers musical propre. Dans ce monde où la majorité des chansons sont consommées à la pièce, il y a quelque chose d'audacieux dans ce Retour à Walden, qui témoigne de la grande indépendance d'esprit de Richard Séguin.

«Je sais que c'est une proposition exigeante», dit-il, s'estimant chanceux que sa maison de disques, Spectra, l'ait suivi dans ce projet coûteux qui demande un grand engagement de la part de l'auditeur.

«Vieillir, ça te donne cette liberté. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus sur l'autoroute, mais plutôt sur des chemins de bois ! Ça fait une grosse différence.»

«Mais il y avait aussi une urgence, un geste de volonté de dire: je m'arrête et je plonge là-dedans.»

C'est que Thoreau, qui nous rappelle qu'il faut vivre en harmonie avec la nature, est absolument d'actualité, souligne le chanteur. Il cite la lettre ouverte sur les changements climatiques publiée à la suite d'un appel lancé par Juliette Binoche et signée par 200 personnalités du monde artistique, et estime que nous avons atteint notre «point de rupture» en négligeant ce lien.

«Je trouvais intéressant d'utiliser les propos d'un homme qui a vécu il y a 150 ans pour parler d'aujourd'hui. Surtout qu'il n'est pas qu'un personnage contemplatif, c'est aussi une invitation à l'action. Sa réflexion est suivie par des gestes.»

Américain

Lors de la présentation du projet aux médias, il y a une dizaine de jours, l'écrivain Louis Hamelin, grand lecteur de Thoreau, a résumé ainsi le philosophe américain: amour de la nature et indépendance d'esprit. On aurait cru entendre une description de Richard Séguin lui-même...

Mais quand on lui demande s'il s'identifie à Thoreau, le non est catégorique. Cela, même s'il s'est abreuvé à ses écrits, particulièrement ces dernières années. Même s'il partage avec lui une profonde américanité - «C'est une des grandes figures, comme Kerouac, Miron. On fait partie de cette Amérique dans la façon d'habiter le territoire. J'entendais les descriptions des expéditions de Thoreau, c'est dans notre cour! C'est les montagnes Blanches, la même chaîne des Appalaches...» Et même s'il s'est construit une cabane d'exactement la même dimension que celle de Thoreau - «Je m'en suis rendu compte après!» -, où il se retire pour travailler.

«Je me méfie de l'identification. La première invitation que nous fait Thoreau, c'est "fais ta vie à toi". Fais ta vie, renforce tes convictions, va t'abreuver aux endroits qui vont t'inspirer.»

C'est en marchant dans la forêt, en méditant, en lisant et en relisant que Richard Séguin s'est littéralement imprégné de ces paroles, pour arriver à écrire des chansons fluides et accessibles. «C'est ça qui est long dans le processus. Je crois à ça, moi, les mots qui rentrent dans ta chair, qui sont vivants dans toi. Après c'est plus facile d'écrire.»