Rémi Chassé: le goût de crier

« Je vois ça comme un défi. Il n'y a pas beaucoup de bon rock entendu au Québec - il y en a qui se fait, mais il est plus underground. Je voulais me prouver que c'était possible que le rock soit grand public, que ça joue à la radio. C'est pour ça que ça m'anime, d'écrire en français. Oui, c'est plus dur. Mais quand on y arrive, on est doublement satisfait. »

Le disque s'est donc fait entre New York, Montréal et... Scott-Jonction. « On a fait une semaine de préprod en Beauce. C'était drôle, les gars de Brooklyn qui habitaient chez nous ! »

Avec Les cris et les fleurs, Rémi Chassé estime avoir poussé un peu plus loin la démarche de son premier disque, avec une signature « plus assumée, concrète et précise », analyse-t-il.

« Dire le contraire serait un mensonge. Mais je ne suis pas totalement un trou de cul non plus ! Oui, il y a de l'invitation, de la séduction, mais j'ai l'impression que c'est fait avec un certain raffinement. Même si c'est souvent crié ! Il n'y a rien de vulgaire, rien qui dit que c'est sans respect non plus. »

Sur disque aussi. On peut le constater en écoutant Les cris et les fleurs, alors qu'il chante plus de la moitié des 10 chansons carrément dans le tapis. « Mais il ne peut se passer rien de puissant si le propos ne l'appuie pas », signale-t-il.

LES CRIS ET LES FLEURS

« Ça parle des hauts et des bas de la vie de tournée. On sait qu'on vit du rêve, qu'on est juste là pour faire triper et que c'est un peu égoïste, mais on est assez lucide pour savoir que c'est éphémère. C'est pour ça que ça me donnait le goût de crier ! Mes amis musiciens et moi, on a vraiment eu toujours ça comme plan A. Quand je dis "on fait seulement ce qu'on sait faire", c'est qu'on a mis pas mal tous nos oeufs dans le même panier. »

LE MONDE EST À PLAINDRE

« C'est une observation du monde, une critique et une autocritique aussi. On voit tout ça se passer, on a vu Trump arriver au pouvoir, par exemple, on le regarde aller et on fait quoi ? Ça va se répéter, l'histoire, les attentats, les drames ? Même si le sujet est plus grand que moi, je trouve ça affreux. Et ça me donne envie de crier. »

POURQUOI PAS S'ENFUIR

« C'est une chanson up tempo, mais ma voix y est plus basse, plus douce. On est plus dans l'invitation, l'évasion. J'adore les chansons de road trip, je voulais en faire une parce que je trouve que cet album va bien s'écouter en auto. Cette chanson, elle peut être sur repeat et tu ne t'en rends pas compte, tu galopes avec. C'est une belle suite d'accords, traitée dans une esthétique dreamy. Ça fait aussi partie de moi. »

