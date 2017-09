Pierre Kwenders, hors catégorie

Pierre Kwenders, qui s'affirme de plus en plus comme le porte-étendard d'une musique métissée, urbaine et panafricaine, refuse l'étiquette de «musique du monde». Makanda, son deuxième disque qui sort vendredi, est chanté en quatre langues, allie (entre autres) rumba congolaise, électro et hip-hop et est surtout sans complexe. Portrait d'un musicien qui rêve de donner du bonheur au plus grand nombre possible.

Le nom

Son vrai nom est José Louis Modabi, son nom d'artiste est Pierre Kwenders, mais ses collègues de la maison de disques Bonsound l'appellent... PK. Quoi, il y avait donc un autre PK à Montréal? «Je suis enfin devenu le seul, dit à la blague le musicien originaire de Kinshasa, qui est arrivé au Québec à l'âge de 16 ans... il y a 16 ans. Je ne suis pas content que P.K. Subban ait été échangé, mais je suis content qu'il soit parti!» Si le chanteur a choisi le nom de Pierre Kwenders (en hommage à son grand-père) pour séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle, la différence entre Pierre et José Louis diminue. «Pierre prend de plus en plus de place. Mais mon personnage de scène existe toujours, car dans la vie de tous les jours, je suis quand même assez tranquille.»

Le son

Le disque Makanda a été réalisé à Seattle par un des membres du duo hip-hop Shabazz Palaces, Tendai Maraire (Fly Guy Dai). «Il a à peu près le même bagage que moi, il est né en Afrique, a grandi en Amérique du Nord. Nous avons la même vision de la musique actuelle.» Pierre Kwenders continue la recherche d'un son «plus panafricain» qu'il avait entreprise sur son premier disque, Le dernier empereur bantou, paru il y a trois ans. Une musique «qui rejoint tous les goûts» et qu'«une personne d'ici ou d'ailleurs peut facilement écouter». Tendai Maraire lui a permis d'aller une coche plus loin, estime-t-il. «Il y a du sax, de la trompette, de la contrebasse, du violon. C'est très éclectique, mais tout se rejoint très bien», affirme Pierre Kwenders, qui n'aime pas le terme «musique du monde» et qui aimerait qu'on arrête de catégoriser la musique. «On aime bien mettre les gens dans des boîtes. Mais la musique n'a aucune frontière.»

Les thèmes

Pierre Kwenders affirme que son travail avec Tendai Maraire l'a emmené sur un terrain beaucoup plus personnel. «Le précédent disque était plus up-tempo, alors qu'ici, je transmets différentes émotions. Il y a de la danse, du réconfort, de l'amour, des coeurs brisés, de la motivation.» La pièce Sexus Plexus Nexus, inspirée d'Henry Miller, est par ailleurs ouvertement très sensuelle. «Je ne suis jamais allé aussi loin dans la sexualité! Mais c'est fait de manière amusante.» Makanda est aussi un hommage aux «femmes africaines belles et fortes», particulièrement à sa mère, à sa tante et à sa grand-mère. Le tout chanté en quatre langues: lingala, français, anglais et shona. «Le choix de la langue n'est pas calculé, ça se passe en studio, quand j'entends le beat. Dire je t'aime" en français ou en lingala, ce n'est pas ressenti de la même façon.»