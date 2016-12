Top 10 des albums de 2016: les choix d'Émilie Côté

My Woman, Angel Olsen

Interprète totalement investie, auteure-compositrice viscérale, Angel Olsen a une voix qui exorcise les mots qu'elle porte. Dans son troisième album au délicieux son lo-fi, la chanteuse folk à l'aplomb rock nous défoule autant qu'elle nous émeut.

The Party, Andy Shauf

Au risque de nous répéter, Andy Shauf nous transporte dans un film doux-amer à travers les chansons de son album The Party, dont chacune s'attarde aux différents personnages qui se retrouvent dans une fête. Arrangements de folk et de piano qui peuvent rappeler Beck et Jon Brion, voix mélancolique, The Party est un album de jour de pluie et de rêvasserie.

Effets spéciaux, Avec pas d'casque

Quelle douce évasion que cet album d'Effets spéciaux d'Avec pas d'casque. À chaque écoute, on trouve de nouveaux sens à la poésie imagée de Stéphane Lafleur. Les sonorités douces, lumineuses et apaisantes ont accompagné de nombreux matins où tous nos soucis étaient relégués au second plan. Les gloires du matin, comme le chante si bien Stéphane Lafleur.