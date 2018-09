Paul McCartney: Macca à découvert ***1/2

On l'a dit des centaines de milliers de fois, Paul McCartney n'a pas sculpté tant de joyaux depuis ses débuts en solo, on pense surtout à RAM et Band on the Run au tournant des années 70, on pense aussi à Chaos and Creation in the Backyard, réalisé en 2005 par Nigel Godrich, proche collaborateur de Radiohead.

En 2013, il a tenté un joli coup de substance actualisée avec New, en travaillant avec Giles Martin (fils de Sir George), Mark Ronson (Amy Winehouse) et d'autres bêtes de studio. On ne s'est pas roulé par terre. Le revoilà, cinq ans plus tard, avec le réalisateur vedette Greg Kurstin (Adele, Lily Allen, Foo Fighters, Pink, etc.) sauf pour la chanson Fuh You, gomme balloune gonflée par Ryan Tedder (Ariana Grande, One Direction, Camilla Cabello, etc.).

Transparence et érosion

De prime abord, aucune réforme au programme de Sir Paul, sauf cette transparence acquise avec l'âge, cette érosion souhaitée de son optimisme végétarien et milliardaire. «Que m'est-il arrivé? Je ne sais pas», laisse-t-il échapper, sincèrement dérouté dans la chanson I Don't Know, liée à l'introduction et qui ouvre la voie aux 14 qui suivent. Ainsi défilent les incertitudes de l'existence, les courtes victoires du bonheur conjugal sur la dépendance à l'alcool et à l'herbe, le tout simple désir de paix des humains, la vulnérabilité et le réalisme cru d'un mortel malgré la légende et la fortune qui le capitonnent.

En bref, un album plus simple et plus intime, sans grande imagination mais sans excès de propreté. Aucune surproduction, aucune grandiloquence à l'horizon. Typiques pour la plupart de Macca, ces chansons d'Egypt Station varient entre pop consonante, rock, folk pop beatlesque, ponctuées parfois par des exceptions telle Back in Brazil qui porte bien son nom. Les exécutions sont irréprochables, sauf... la voix de Sir Paul, certes flétrie par l'âge mais pas assez pour créer ce malaise que l'on ressent chez ceux qui ne savent pas s'arrêter.

* * * 1/2

Pop. Egypt Station. Paul McCartney. Capitol.