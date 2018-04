J Cole: lucidité de la conjoncture, statu quo formel ***

Alain Brunet

La Presse La Presse Suivre @ABAlainBrunet

KOD est l'acronyme de Kids on Drugs... ou encore Kill Our Demons. On aura saisi d'emblée que le thème central du cinquième album signé J Cole porte sur les dépendances de la génération montante aux stupéfiants, au sexe, aux réseaux sociaux.