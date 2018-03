Blake Pouliot et Hsin-I Huang: impressionniste... impressionnant ****

On sait également que ce jeune homme est le grand gagnant 2016 du Concours OSM Manuvie, et pour cause. L'aisance déconcertante qu'il a dans l'articulation des phrases, la richesse de sa sonorité, la volupté de son jeu dans tous les tempos et les coefficients de difficulté, voilà autant de qualités qui le placent d'ores et déjà parmi l'élite de nos interprètes, tous âges confondus.

Il s'attaque ici à des oeuvres pour violon et piano de Maurice Ravel et de Claude Debussy. De Ravel, il joue Tzigane avant les trois mouvements de la Sonate en sol majeur M. 77, écrite entre 1923 et 1927, il est particulièrement flamboyant dans le mouvement Perpetuum mobile - Allegro.

Quant à la Sonate no 3 pour violon et piano CD 148 de Debussy, magnifiquement interprétée dans le cas qui nous occupe, elle fut composée de 1915 à 1917, alors que le musicien souffrait d'un cancer qui l'emporta en 1918.

L'enregistrement se conclut avec l'exécution de Beau soir, transcription pour violon et piano d'une pièce composée en 1891 sur un poème de Paul Bourget.

La part pianistique des exécutions est assurée par Hsin-I Huang, que l'on dit parmi les accompagnatrices les plus sollicitées. Impressionniste... impressionnant.

* * * *

IMPRESSIONNISTE. Ravel-Debussy: Sonates. Blake Pouliot, Hsin-I Huang. Analekta.