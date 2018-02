Jonny Greenwood: fil (fantôme) conducteur ****

Il poursuit ici une fidèle collaboration avec l'excellent cinéaste Paul Thomas Anderson, dont il a signé les bandes originales de There Will Be Blood, The Master et Inherent Vice. Il a composé, par ailleurs, les BO de Norwegian Wood, We Need to Talk About Kevin et You Were Never Really Here, auxquelles s'ajoutent près d'une dizaine d'oeuvres pour différentes configurations orchestrales.

Quinze années après sa première trame, Bodysong, nous ne sommes vraiment plus dans l'exercice de style, mais bien au coeur d'un véritable corpus compositionnel; l'intégration des influences stylistiques et des concepts d'orchestrations/arrangements définit une vraie signature.

Aujourd'hui, l'intégration de ses influences modernes, impressionnistes, contemporaines ou postminimalistes rappelle certaines orchestrations de l'opus A Moon Shaped Pool de Radiohead, où Greenwood s'impose davantage que Thom Yorke et sa facture électro.

Les éléments consonants de certaines séquences en formation réduite (guitare, claviers, cordes) ou même instrument seul (violon) peuvent même s'approcher de la forme chanson, et donc concilient les deux mondes du musicien anglais.

CONTEMPORAIN, POSTMINIMALISTE, INDIE. Phantom Thread (bande originale). Jonny Greenwood. Nonesuch.