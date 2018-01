No Age: des guitares... enfin! ***1/2

C'est pourquoi les guitares du cinquième album du duo No Age feront un si grand bien à ceux qui en ont marre des claviers électro-pop. On retrouve un grand réconfort dans les mélodies nineties de l'album Snares Like A Haircut, ainsi que dans ses airs noise et shoegaze.

Après un album plus conceptuel et atmosphérique, Randy Randall et Dean Allen Spunt ont voulu renouer avec une énergie plus intense. Hargne punk ici, ballade mélancolique là, instrumentations tantôt foisonnantes, tantôt épurées, les 12 chansons de Snares Like A Haircut s'inscrivent dans un genre musical bien précis sans impression de répétition.

No Age a quitté Sub Pop pour joindre les rangs de Drag City, étiquette qui boude les services d'écoute en ligne comme Spotify. Pas de doute, No Age est de la vieille école.

* * * 1/2

ROCK. Snares Like A Haircut. No Age. Drag City.