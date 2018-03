Katherine Penfold: standards de Noël, Noël standard ***1/2

Alain Brunet

La Presse Alain Brunet

Au tour de la chanteuse canadienne Katherine Penfold et de ses comparses de jazzifier le répertoire de Noël, très propice au jazz vu sa richesse harmonique: au programme de ce Keep Christmas With You figurent Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow (Sammy Cahn, Jule Styne), The Christmas Song (Robert Wells, Mel Torme), Santa Claus Is Coming to Town (J. Fred Coots, Haven Gillespie), It's the Most Wonderful Time of the Year (Edward Eddie Pola, George Wyle) et autres Have Yourself a Merry Little Christmas (Hugh Martin, Ralph Blanc).