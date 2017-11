Lucas Debargue: lier Schubert et Szymanowski ****

Ce jeune homme pour le moins étonnant, ayant atteint la haute virtuosité malgré un parcours en partie autodidacte, choisit cette fois de jeter un éclairage singulier sur deux mondes pianistiques: Sonate no 14 en la mineur D784 et sonate no 13 en la majeur D664 de Franz Schubert (1797-1828), Sonate no 2 en la majeur op. 21 de Karol Maciej Szymanowski (1882-1937).

À peu près un siècle sépare la composition des oeuvres choisies par le jeune homme de 27 ans. Nous sommes ici dans la compréhension profonde et la relecture brillante: le sursaut et l'angoisse de la maladie du compositeur autrichien dans la sonate no 14, un peu plus de sérénité dans la 13, mais toujours ces tourments qui peuvent émerger.

Chez le compositeur polonais, on parle plutôt d'une série de jaillissements dramatiques, d'une inclination à la promptitude et d'un goût pour une complexité inscrite dans le classicisme.

Interprète à la fois sensible et intellectuel, Lucas Debargue trouve ici la façon de lier les deux extrémités d'un siècle de musique et d'exprimer le registre entier des émotions sous-tendues dans ces oeuvres, tout en y imposant sa personnalité.

CLASSIQUE. Schubert/ Szymanowski. Lucas Debargue. Sony Classics.