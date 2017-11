Mara Tremblay: pérenne ****

En plus d'en être l'auteure et la compositrice principale, la chanteuse réalise l'opus Cassiopée avec la grande complicité de François Sunny Duval, l'un des meilleurs guitaristes au pays, et de fiston Victor Tremblay-Desrosiers. Tous les recoins y sont soigneusement aménagés, les emprunts stylistiques y sont choisis et dosés par des maîtres de leur profession.

Les ornements beatlesques, les passages de belle saturation, la qualité des motifs guitaristiques, la solidité du soutien rythmique, le raffinement des arrangements néo-psychédéliques, bref, pas vraiment de reproches à formuler.

L'approche est classique, mais parfaitement assumée. Généralement bien écrits, les textes de Mara Tremblay dépeignent le privé et l'amour: désir, trahison, regret, rêve, espoir, rivalité, les hauts, les bas, les plateaux, sans compter le mythe revisité de Cassiopée. Bien évidemment, on n'exigera pas de Mara Tremblay qu'elle réinvente la roue, sa roue.

On souhaite des aménagements rigoureux, de petites actualisations, le maintien de son identité sonore, et c'est ce qu'on obtient ici. Inutile d'ajouter qu'il serait hautement jouissif de lui découvrir des avancées et réformes insoupçonnées... au prochain chapitre de sa longue et fructueuse carrière.

* * * *

KEB AMERICANA. Cassiopée. Mara Tremblay. Audiogram.