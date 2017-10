Fever Ray: la sorcière est de retour ***1/2

Alain Brunet

La Presse La Presse Suivre @ABAlainBrunet

La Suédoise Karin Dreijer Andersson est la moitié du célèbre tandem électro The Knife et aussi cette sorcière technoïde bien-aimée nommée Fever Ray, dont c'est le deuxième album depuis 2009. On se souvient encore d'une prestation magnifique donnée à Pop Montréal cette même année.