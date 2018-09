Giles Martin au coeur de la réédition du White Album des Beatles

«Le White Album a un son qui lui est propre et demeure contemporain, c'est pourquoi il fallait en maximiser les qualités et en conserver l'intégrité, confie-t-il, en entrevue à La Presse. Les Beatles avaient alors travaillé de manière différente ; mon père était moins impliqué dans les séances comme on le sait, il y avait moins de contraintes d'efficacité dans le processus d'enregistrement.»

Le septième opus studio des Beatles, album homonyme dit «l'Album blanc», a été lancé il y a 50 ans, plus précisément le 22 novembre 1968.

Considéré comme l'un des plus substantiels du Fab Four, cet opus double comporte les classiques Back in the U.S.S.R., Dear Prudence, While My Guitare Gently Weeps, Blackbird, Rocky Racoon, Julia et autres Helter Skelter.

Pour cette réédition, les enregistrements ont été remixés par Giles Martin, assisté de Sam Okell. Cette collection de 107 titres comprend les remixes des chansons originelles du White Album, plusieurs déclinaisons tirées des maquettes enregistrées à Esher, où se trouvait le domicile de George Harrison à l'époque.

Les beatlemaniaques savent que ces séances d'enregistrements ont été marquées par des tensions internes, causées notamment par la présence assidue de Yoko Ono, nouvellement arrivée dans le décor. Sir George Martin s'était lui-même éclipsé quelques semaines pour des vacances prévues depuis longtemps et... pour des raisons qu'on imagine.

Fils du «cinquième Beatle»

Giles Martin, fils du «cinquième Beatle» aujourd'hui âgé de 48 ans, a oeuvré dès son jeune âge auprès du paternel, notamment pour le projet The Beatles LOVE présenté par le Cirque du Soleil et mis en scène par Dominic Champagne. Dès le début de l'entretien téléphonique, il souligne d'ailleurs ses affinités montréalaises. «Votre ville a déjà été mon deuxième chez-moi! J'ai passé beaucoup de temps à Montréal lorsque je travaillais avec Dominic Champagne pour LOVE. Avec lui, j'ai travaillé à un autre show par la suite, nous restons de bons amis», raconte-t-il.

Multi-instrumentiste, compositeur, réalisateur et remixeur de réputation internationale, Giles Martin a travaillé sur moult productions majeures, dont l'avant-dernier album studio de Paul McCartney (New) ou le fameux remixage du non moins fameux album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

«J'étais très anxieux à l'idée de reprendre des enregistrements réalisés par mon père, jadis entouré d'excellents techniciens de studio.»

«Or, mon travail réalisé sur Sgt. Pepper's a été très bien reçu. Pour ce 50e anniversaire du White Album, j'ai dû de nouveau faire face aux décisions artistiques prises par mon père à l'époque. J'ai repris les pistes originelles des chansons, mais aussi les prises de son alternatives, les conversations de studio et les maquettes. Ce fut pour moi un grand privilège d'être à Abbey Road afin d'y mener ce travail et de revivre l'intégralité de ces séances d'enregistrement.»

Prudence et respect

Quel a été le travail de Giles Martin pour cette réédition? Il ne s'agissait pas de transformer ces enregistrements, tient-il à préciser.

«Il fallait plutôt faire en sorte que le public puisse faire l'expérience que j'ai faite moi-même en parcourant tous ces enregistrements. [...] Il fallait être prudent et éviter la démagogie en prétendant améliorer ces oeuvres. En fait, l'objectif était d'améliorer le contexte de l'écoute de ce matériel, faire en sorte que l'auditeur s'imagine là où ces chansons ont été créées, pendant ces séances qui ne se reproduiront jamais.»

Du coup, notre interviewé dit avoir évité d'inscrire les chansons du White Album dans une optique de perfection.

«Nous avons réuni tout le processus créatif et songé à la meilleure façon de le présenter. J'ai nettoyé sommairement certaines prises de son, mais j'ai laissé les choses le plus crûment possible, sans filtres superflus.»

«Il fallait conserver les défauts originels de ces chansons pour ne pas en trahir la saveur originelle, l'humanité qui s'en dégage. On a tendance à croire aveuglément en la magie des micros et des techniques d'enregistrement, c'est un leurre.»

Plus précisément, Giles Martin et son équipe ont adapté la facture originelle de ces enregistrements pour le contexte actuel.

«Longtemps, soulève-t-il, on a écouté ces chansons dans des conditions fort différentes de celles d'aujourd'hui. Les chaînes ne sont plus les mêmes, les enceintes acoustiques sont différentes, et la manière dont on absorbe la musique est beaucoup plus proche des conditions imposées par les plateformes d'écoute en continu. Sur les listes d'écoute, par exemple, les Beatles peuvent cohabiter avec Ed Sheeran ; les époques se superposent et c'est très bien ainsi. Il me fallait donc m'adapter au contexte actuel de la diffusion et de l'écoute, soit en offrant un remixage plus dynamique, dépouillé de certains effets et enrichi par le rehaussement d'éléments insoupçonnés.»

Giles Martin et ses collègues ont tout écouté et sélectionné ce qui leur semblait digne d'intérêt: les versions allongées, les conversations pertinentes entre les musiciens, les incroyables maquettes inspirées de leur séjour en Inde, les chansons, reprises ou impros inédites ou même les formes préliminaires de titres célèbres ne faisant pas partie de l'Album blanc, comme Revolution, Hey Jude, Lady Madonna ou même Across the Universe.

«Ça reste super cool!», s'exclame notre interviewé, encore sous le charme beatlesque.

«Pendant que nous vieillissons, conclut-il, les enregistrements préservent des moments de l'histoire. Ils sont en quelque sorte des verrouillages temporels.»