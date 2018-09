 Wolf Alice crée la surprise et remporte le Mercury Prize 

Le groupe rock Wolf Alice a déjoué les pronostics jeudi en remportant le prestigieux prix britannique Mercury Prize pour son deuxième album, Visions of a Life, devant des poids lourds comme Arctic Monkeys et Noel Gallagher.

Créé en 1992, le Mercury Prize récompense le meilleur album d'un artiste britannique ou irlandais. Dans le palmarès, on retrouve notamment PJ Harvey, Alt-J, Portishead, Arctic Monkeys, The XX et Franz Ferdinand.

« Cela représente tellement » pour le groupe, s'est émue au micro la chanteuse de 26 ans, Ellie Rowsell, en recevant ce prix. Il s'accompagne d'une récompense de plus de 42 000 dollars.

Aucun groupe rock n'avait remporté le Mercury Prize depuis six ans. Un nouveau talent, Nadine Shah, avec son album pro-immigration Holiday Destination, et le groupe jazz Sons of Kemet étaient cette année donnés favoris.

Originaire du nord de Londres et fondé en 2010 par Ellie Rowsell et le guitariste Joff Oddie, Wolf Alice était au départ un duo folk, avant de devenir un quatuor de rockers.

Le groupe avait déjà été nommé une première fois au Mercury Prize en 2015 pour son premier album, My Love Is Cool. Mais, il avait été coiffé au poteau par le chanteur Benjamin Clementine.

Salué par la critique, son nouvel opus s'est classé numéro deux en Grande-Bretagne lors de sa sortie en septembre.

Ouverte par Florence + The Machine, la cérémonie, qui se déroulait au théâtre Hammersmith Apollo, à Londres, s'est terminée avec une prestation très festive de Wolf Alice, sur le morceau Don't Delete the Kisses.