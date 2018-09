Piano & A Microphone 1983: Prince en toute simplicité 

Piano & A Microphone 1983 propose Prince en toute simplicité, pianotant et chantant Purple Rain et huit autres chansons dans un enregistrement unique réalisé dans son studio il y a 35 ans. Warner Bros. Records lance l'album vendredi sur CD, vinyle et en format numérique.

L'enregistrement de 35 minutes vient boucler la boucle de la musique de Prince, estime Troy Carter, conseiller de la succession de Prince. Le chanteur participait à sa tournée solo Piano & A Microphone quand, à 57 ans, il s'est effondré et est mort d'une surdose accidentelle de fentanyl dans son complexe de Paisley Park, en banlieue de Minneapolis, le 21 avril 2016, une semaine après un concert à Atlanta.

L'enregistrement est présenté presque entièrement tel que Prince l'avait enregistré dans sa maison de Chanhassen, aujourd'hui démolie, l'année ayant précédé le film Purple Rain et sa bande originale, parus en 1984.

L'album inclut notamment 17 Days - la face B de l'extrait When Doves Cry -, Purple Rain, A Case of You de Joni Mitchell, International Lover et Strange Relationship.

L'enregistrement a été souvent piraté pendant des années, mais le son de ces copies était de qualité inférieure. Michael Howe, qui s'occupait du répertoire de Prince chez Warner Bros alors que l'artiste était toujours vivant, aimait beaucoup l'enregistrement et espérait trouver la copie originale. Il l'a finalement découverte sur cassette dans la chambre forte de Prince, qui contient des milliers d'enregistrements studio et en concert inédits de Prince.

La cassette «était en très bon état», a-t-il souligné.

Depuis la mort de Prince, sa succession a été sélective concernant la sortie de nouveau matériel. L'an dernier, NPG Records et Warner Bros. Records ont lancé une édition allongée de Purple Rain. L'enregistrement par Prince de sa chanson Nothing Compares 2 U - qui a valu un succès à Sinead O'Connor en 1990 - est sorti cette année.