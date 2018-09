Drake, le Canadien qui surpasse les Beatles

Drake sera au Centre Bell, ce soir et mercredi. Avec son nouvel album Scorpion, le célèbre Torontois continue de régner au sommet des palmarès et de gagner le coeur de millions d'admirateurs. Voici pourquoi.

Et tombent les records

En 1964, les Beatles ont réussi à hisser 5 chansons dans le top 10 du classement Billboard. Il a fallu attendre en juillet dernier pour qu'un artiste réussisse à fracasser ce total... et c'est Drake qui a battu ce record en y plaçant sept morceaux.

Les 7 chansons de Drake du top 10 du classement Billboard (14 juillet)

No 1: Nice for What

No 2: Nonstop

No 4: God's Plan

No 6: In My Feelings

No 7: I'm Upset

No 8: Emotionless

No 9: Don't Matter to Me, avec Michael Jackson

Un million

L'homme au sourire contagieux a frappé fort avec le premier single de son nouvel album, God's Plan. Dans son vidéoclip, sorti en février dernier, nous le voyons remettre des liasses d'argent à des universitaires, des familles, des gens qu'il rencontre à l'épicerie, dans la rue ou au parc. En tout, 1 million de dollars ont été donnés par le rappeur, qui joue au bon Samaritain. Le vidéoclip a été vu plus de 750 millions de fois.

Il aime son lit... et sa maman

Avez-vous vu des chandails où il est écrit: «I only love my bed and my momma, I'm sorry»? Il s'agit d'un des passages les plus connus de Scorpion, qui se retrouve plus précisément sur la chanson God's Plan, un des grands succès de l'été.

Scorpion

Le titre du cinquième album studio de Drake, de son vrai nom Aubrey Drake Graham, est un clin d'oeil à son signe astrologique.

24 octobre 1986

Date de naissance de Drake

Il adore les femmes!

Drake est le tombeur de ses dames. Il a entre autres eu des liaisons avec Jennifer Lopez (à qui il envoie quelques gentilles craques dans Scorpion) et Rihanna. Pour le deuxième single de son plus récent album, Nice for What, il rend hommage aux femmes, dont Emma Roberts, Olivia Wilde, Issa Rae, Michelle Rodriguez, Tiffany Haddish et Tracee Ellis Ross. Et contrairement à bien des vidéoclips de la dernière décennie, celui de cette chanson - sorti quelques mois après le mouvement #metoo - ne montre pas les femmes dans des tenues légères ou des positions suggestives. Bien joué!

Il aime d'amour Céline

Comme bien des stars, Drake voue une admiration à Céline Dion et souhaite même se faire un tatouage à l'image de la chanteuse québécoise. Il l'a rencontrée pour la première fois aux Billboard Music Awards en 2017, où il lui a dit tout le bien qu'il pensait d'elle.

Il protège son fils

Après des mois de rumeurs, Drake a finalement affirmé dans Scorpion qu'il était le père d'un garçon. Pourquoi avoir caché l'existence de son enfant qu'il a eu avec l'actrice de films pornographiques Sophie Brussaux? Dans la chanson Emotionless, il chante: «I wasn't hiding my kid from the world/I was hiding the world from my kid» (Je n'ai pas caché mon enfant du monde/J'ai caché le monde à mon enfant).

Il fait plaisir aux fans de... Degrassi!

Pour le vidéoclip de la chanson I'm Upset, Drake a décidé de rendre hommage à la télésérie Degrassi: la nouvelle génération dans laquelle il a incarné Jimmy Brooks pendant plusieurs années. Nous y voyons le rappeur torontois se rendre à la réunion des anciens de l'école secondaire Degrassi et retrouver plusieurs personnages de la série, dont ceux incarnés par Shane Kippel, Lauren Collins et Nina Dobrev.

Il porte Toronto dans son coeur

Sur la pochette de son album Views, Drake est assis au sommet de la tour du CN. Le célèbre Torontois aime tellement sa ville qu'il a organisé, pendant plusieurs années, un festival de musique très couru par les fans de hip-hop. Bien des stars sont passées à l'OVO Fest, dont Kanye West, Snoop Dogg, J. Cole, Kevin Hart, OutKast et Rihanna. Il n'y a pas eu d'édition cet été, mais Drake a indiqué que le festival reviendrait en 2019. Pour les fans du rappeur qui rêvent de croiser Drake dans la Ville Reine, il est conseillé d'assister à un match de basketball des Raptors... puisqu'il y est régulièrement.