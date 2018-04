 Et de 10 pour Les Cowboys Fringants à L'Olympia de Paris 

Depuis leurs débuts, Les Cowboys Fringants connaissent une riche carrière européenne : ils ont donné leurs premiers spectacles en Europe dès 2004. Ils remonteront ce printemps sur les scènes belges et françaises pour livrer cinq spectacles en cinq jours.

Ils passeront ainsi par des salles de Bruxelles, Rennes et Nantes, ainsi que par L'Olympia de Paris, les 10 et 11 avril, ce qui représente rien de moins que leurs 9e et 10e passages dans cette salle mythique.

C'est Dumas qui assurera leur première partie lors de ces cinq représentations.

Les Cowboys reviendront ensuite au Québec pour poursuivre leur tournée, alors que leur plus récent album, Octobre, a été lancé il y a plus de deux déjà, en octobre 2015.