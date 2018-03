Quinze fois où Céline Dion a été Céline

Céline Dion, c'est une vie complète sous les projecteurs. Et compte tenu de son talent et de sa spontanéité, on peut dire que la diva nous a offert des moments mémorables pendant des décennies. Voici 15 de nos préférés.

Chez Michel Jasmin

Dans toutes les bios de la chanteuse, il y a ce premier passage à l'émission de Michel Jasmin au début des années 80. Comme une image originelle, qui fait dorénavant partie du mythe, la jeune chanteuse inconnue, dans sa petite robe blanche, chante Ce n'était qu'un rêve. Personne ne peut deviner à quel point il va se réaliser...

Devant le pape

En 1984, Céline chante Une colombe devant le pape Jean-Paul II au Stade olympique. C'est à se demander si elle n'a pas été bénie à ce moment-là pour le reste de sa carrière.

L'Eurovision

En 1988, Céline remporte le concours Eurovision, en représentant la Suisse. Ce sera un tournant dans sa carrière. Malgré cette improbable robe à crinoline...

Des fleurs sur la neige

C'est un moment un peu psychotronique de la vie de Céline que seuls les Québécois connaissent, quand elle a joué le rôle d'Élisa dans la série Des fleurs sur la neige, une histoire atroce de maltraitance qui avait été racontée dans un livre devenu un best-seller. La seule incursion de Céline dans le jeu dramatique, alors qu'elle a souvent dit qu'elle rêvait d'interpréter Maria Callas au cinéma...

Coup d'éclat à l'ADISQ

Après un relooking et des cours d'anglais, Céline lance l'album Unison, première étape de sa carrière aux États-Unis. Au Québec, on critique son ambition. Elle donne une claque à toute l'industrie en refusant en 1990 le Félix de l'artiste anglophone de l'année. On se souvient tout autant de l'enthousiasme de sa soeur Claudette - «C'est Céliiiine, wooooh!» - qui ne savait pas ce qui s'en venait. Depuis, le nom du prix a changé pour «L'artiste québécois s'étant le plus illustré dans une autre langue que le français».

Aux Oscars

En 1998, tout le Québec est excité de voir Céline aux Oscars. Elle y interprète la fameuse chanson du Titanic qui lui collera à la peau toute sa vie. Et notre coeur s'est un petit peu arrêté lorsqu'elle a frappé le collier hors de prix qu'elle portait, dans une gestuelle typique de son style.

Dans La petite vie

Toujours soucieuse de garder contact avec le public québécois, Céline fera une apparition dans l'émission spéciale de Noël de La petite vie en 2002. Et cela, aux côtés de Marc Labrèche qui deviendra son imitateur le plus drôle. Tellement fan, la Céline, qu'elle s'était aussi déguisée en Moman à l'ADISQ...

«Take A Kayak!»

C'est un de nos moments favoris de Céline, qui «parle avec son coeur», en larmes, à Larry King pendant le drame de l'ouragan Katrina. Même si on a ri de son envolée, tout le monde l'a trouvée touchante de sincérité. Et l'expression «take a kayak!» est restée.

Avec Denise

On a eu l'impression d'entrer dans la quatrième dimension avec cette entrevue «exclusive» et laborieuse de Denise Bombardier avec Céline Dion, où la chanteuse se donne un accent et philosophe sur l'existence de façon un peu trop poussive. On n'a pas tout compris, disons.

Avec Ginette

C'est le choc des Titans lors d'un show unique sur les plaines d'Abraham en 2008. Les deux plus grandes divas du Québec, Céline Dion et Ginette Reno, chantent ensemble Un peu plus haut, un peu plus loin, avec un Jean-Pierre Ferland en extase. Plus de 250 000 personnes ont capoté sur place, et sûrement 1 ou 2 millions de spectateurs devant leur télé.

Les funérailles nationales de René Angélil

Après les funérailles nationales de son mari René Angélil, Céline Dion ne devait rester que 30 minutes pour rencontrer le public. Elle est finalement restée toute la soirée en chapelle ardente, a serré la main de chaque personne venue lui offrir ses condoléances. Pendant des heures et des heures, devant des téléspectateurs médusés par sa générosité.

Avec Safia

Safia Nolin, dont les t-shirts font beaucoup jaser, a réalisé son rêve en rencontrant Céline Dion au gala de l'ADISQ en 2016, alors qu'elle portait le t-shirt de son idole, qui a été super gentille avec elle.

«Clauuudeeette»

Céline n'est jamais «plate» en entrevue, parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction elle va aller. Elle peut confier des trucs bizarres, parfois. Comme dans une interview vraiment très étrange.

Chanter, tout le temps

On sait bien que chanter est toute sa vie, mais Céline a la drôle de manie de chanter vraiment tout le temps, même quand on ne le lui demande pas. Lors d'un passage à l'émission Star Academy en France, elle a exagérément étiré le suspense d'un tirage au sort de cette manière, face à des animateurs incrédules.

Dior? Non, Dion!

Céline n'a jamais caché son amour de la mode, mais, depuis quelque temps, elle est passée à un niveau supérieur, s'affichant dans des tenues qui font triper tout le monde (ça a commencé avec le chandail Titanic que tous ont trouvé cool). Un sommet a été atteint avec la vidéo tournée pour le magazine Vogue, où elle se lâche complètement lousse, à la grande stupéfaction de ses fans qui en redemandent. Cela a mené à une parodie hilarante de Marc Labrèche au dernier Bye Bye.