Céline Dion: la diva qui a changé Las Vegas

Sa vie dans la communauté

Depuis la fin de l'automne dernier, Céline Dion enregistre son cinquième album de suite au Studio At The Palms, situé dans un hôtel-casino à trois minutes de la Strip. Encore là, la liste des vedettes qui y ont poussé la note est de catégorie A+: Beyoncé, Eminem, Michael Jackson, Usher, Katy Perry... Et aussi, parmi les habitués, la chorale d'une église très populaire du Nevada.

Lorsque la productrice et multi-instrumentiste Zoe Thrall parle de Céline, elle met une main sur son coeur à la mémoire de René Angélil. «Un gentleman tellement intelligent. Quelle perte.»

Au sujet de Céline, elle n'a que de douces pensées: «Sa voix est un cadeau si rare. J'ai énormément de respect pour elle et je ne dis pas ça parce que vous êtes là. C'est si rare», dit Zoe Thrall, qui avance que le studio d'enregistrement figure parmi les meilleurs du monde.

Céline Dion vit dans le chic quartier Lake Vegas, situé assez près de la Strip, mais si loin de cet océan d'enseignes lumineuses et de l'incessant bombardement sensoriel. C'est calme et paisible à Lake Vegas. Il y a un minivillage piétonnier où il fait bon vivre. Une épicerie fine, une plaza, beaucoup de gelato et un bistro qui fait jouer des chansons françaises. Tout est aménagé autour d'un lac artificiel. Et, oui, il est possible d'y faire du kayak.

Une guérite empêche par contre les touristes (et les journalistes!) de visiter la communauté privée où se situe la résidence de Céline Dion. Sa soeur Linda, marraine de ses trois fils, et le mari de celle-ci, Alain Sylvestre, vivent aussi dans ce quartier cossu.

La touche québécoise

Ce ne sont pas les seuls Québécois qui ont suivi Céline dans le Nevada. La chanteuse a sa province tatouée sur le coeur et elle engage beaucoup de Québécois.

«Je sens que pour les postes clés, à compétence égale, elle a une préférence pour les Québécois, explique son directeur musical, Scott Price. Céline parle anglais parfaitement, mais je pense que lorsque ça peut se passer en français, elle aime ça.»

Lorsque Scott Price joue à Las Vegas, il occupe une chambre au Caesars Palace. Parmi la trentaine de musiciens, plusieurs autres font de même. «C'est drôle, mais quand ça fait quelque temps que je suis à l'extérieur de Vegas et que je reviens au Caesars, c'est vraiment comme si je rentrais à la maison», dit-il.

Vivre sur la Strip quatre mois par année, ça doit être... quelque chose, non?

«Oui, c'est quelque chose... Je ne dirais pas le contraire, dit en riant le premier violon, Philippe Dunnigan. D'un autre côté, les chambres d'hôtel sont tellement gigantesques que ce n'est quand même pas si pire. Ce n'est pas la Baie-James! Et ils nous donnent des per diem, en plus d'avoir accès aux cafétérias de l'hôtel. Je me suis même acheté un petit frigo et une plaque de cuisson, donc quand je suis tanné, je me fais à manger.»

Il n'est pas tanné. Surtout parce qu'il a la chance de travailler avec «la grande Céline Dion». Cette voix phénoménale qui «n'a pas de limite», en plus des éclats de rire qu'elle provoque et les larmes aussi.

«C'est comme un cheval de course. Quand ça part, cette affaire-là, ce n'est pas arrêtable.»

Que ce soit lui, Scott Price ou les deux fidèles admiratrices de Las Vegas, ils sont unanimes quand vient le temps de raconter le moment où la diva les a le plus touchés. En janvier dernier, une femme éméchée est montée sur scène pour embrasser Céline et lui parler. La vidéo (filmée par Ramona Almirez!) est devenue virale et a fait le tour du monde.

«Si je viens aussi souvent voir Céline, c'est à cause de ses interactions avec le public. C'est toujours spécial, elle improvise. Comme là: elle fut tellement gentille avec la femme, c'était très touchant à voir. C'est une vraie gentille», dit Ramona Almirez, originaire des Philippines.

Toutes les personnes rencontrées saluent l'authenticité de la chanteuse. La Céline des admirateurs est la Céline qu'elles côtoient. Céline ne joue pas, elle est. Et c'est un des secrets de sa longévité. «On ne change pas», chante-t-elle depuis 20 ans.