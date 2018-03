Deux jours de fête avec La Compagnie créole

La Presse a suivi La Compagnie créole pendant deux jours de tournée pour comprendre le lien affectif qui tient depuis plus de 30 ans entre le groupe et le public du Québec. Et pour saisir la vraie nature de leur machine à danser.

Trois heures avant le spectacle de La Compagnie créole au théâtre Hector-Charland, à L'Assomption, vendredi dernier, les musiciens et les membres de l'équipe technique soupent au sympathique resto L'Ange cornu juste à côté, alors qu'un petit crachin déprimant tombe dehors.

Le restaurant est rempli de spectateurs qui se poussent du coude en devinant qu'il s'agit des artistes qu'ils verront sur scène bientôt. Même si les quatre membres-vedettes du groupe - Clémence Bringtown, José Sébéloué, Guy Bevert et Julien Tarquin - ne sont pas là, n'ayant pas eu le temps d'arriver pour le test de son.

Promotion, entrevues et déplacements : la tournée est commencée depuis une semaine et leur horaire est complètement rempli. Ils se plient à pratiquement toutes les demandes sans rechigner, quand bien même ils ont tous les quatre 68 et 69 ans.

DES PROS

Tout le monde est encore un peu ébranlé par les partys qui ont eu lieu au St-Denis à Montréal pendant deux soirs, qui ont failli virer à l'émeute, selon Armand Proulx, directeur de la tournée.

Ventes records d'alcool, le public debout et dissipé, à danser et à faire la chenille. Vraiment ? Oui, et c'est ce que nous allons découvrir bientôt. Dans les coulisses du théâtre Hector-Charland, le jeune guitariste Emmanuel Loubière, que tout le monde appelle Manu, nous explique ce que c'est que de se produire avec ces « légendes vivantes » au Québec.

« La première fois, j'avais le trac, et on m'avait dit : "Attends, tu vas voir, il se passe quelque chose ici". »

« Nous avons de fortes réactions partout, mais au Québec, ça touche la conscience collective. C'est associé à tellement de moments de fête que c'est devenu du patrimoine. »

- Emmanuel Loubière, guitariste pour La Compagnie créole

UN PUBLIC TRANSGÉNÉRATIONNEL

Il a bien raison. Les chansons de La Compagnie créole évoquent à la fois des souvenirs d'enfance, de mariages, de voyages dans un tout-inclus ou de grosses brosses dans un karaoké. Mais aussi des millions d'albums vendus quand la popularité du groupe a explosé au Québec dans les années 80 avec des hits comme C'est bon pour le moral, Ça fait rire les oiseaux, Le bal masqué, La machine à danser, Ba moin en ti bo...

Ces chansons sont incrustées dans les cerveaux de plusieurs générations, qui se côtoient dans les spectacles. La Compagnie créole est transgénérationnelle, mais ce mélange fait parfois des flammèches.

À L'Assomption, le public est en grande partie fait de têtes blanches, fans de la première heure, et de petites familles avec des enfants. Mais il y a toujours dans ces shows des groupes de jeunes, colliers de fleurs au cou, souvent imbibés, qui prennent le groupe au second degré tout en lui vouant un amour sincère au premier degré. Eux sont là pour le party et préparent la chenille d'avance, souvent comme un mauvais coup, autour d'un titre préféré, à l'entracte.

Un peu parano, on pourrait s'imaginer qu'ils sont payés par le producteur pour foutre le feu dans la baraque. Mais c'est comme ça à chaque spectacle, paraît-il. Et peut-être que, dans une société vieillissante, « You gotta fight for your right to party », comme le chantaient les Beastie Boys.

Au théâtre Hector-Charland, ça a failli déraper sur le hit Le bal masqué. Toute la rangée de jeunes a lancé le petit train, ramassant au passage quelques aînés ravis, pour aller se coller sur la scène, avant de carrément monter dessus pour danser. Une dame âgée, les mains dans les airs à côté d'un Guy Bévert stoïque, vivait manifestement un des grands moments de sa vie.

Le jeune gardien de sécurité, qui s'attendait peut-être à une soirée pépère avec La Compagnie créole, a dû aller les descendre de là avant que ça dégénère. « Parce qu'il y a des gens aussi qui ont payé leur billet en première rangée et qui ne voient plus rien », nous dit-il, exaspéré.

« CERTAINS ONT DE LA DIFFICULTÉ À SE RETENIR »

Voilà l'un des (heureux ?) problèmes de la tournée 2018 : les frictions entre le public âgé, qui a besoin de places assises pour passer au travers des deux heures du show, et le public jeune, qui préférerait rester debout et danser du début à la fin. Ce que reconnaît le coproducteur de la tournée, Martin Leclerc, qui songe à une formule occasionnelle dans une salle sans bancs. À laquelle il faudrait adapter le spectacle lui-même, qui contient pas mal de moments de calme entre quelques tubes, pourtant nombreux, du groupe. Mais on se dit qu'une suite ininterrompue de succès non seulement épuiserait ces légendes, mais ça pourrait aussi causer le chaos !

Après le spectacle, on demande en coulisses à José Sébéloué si c'est habituel que des gens du public envahissent ainsi la scène. « Ça arrive assez souvent, nous répond-il, pas étonné du tout. Le public est chaleureux, certains ont de la difficulté à se retenir. Mais un accident est si vite arrivé. »

« Ça fait chaud au coeur, poursuit Clémence Bringtown. Ce public élargi, de 5 à 90 ans, c'est notre bassin, c'est notre source. Les Québécois nous ont vraiment adoptés. »

Comme si ce n'était pas assez, les membres du groupe vont ensuite signer des autographes et prendre des selfies avec leurs admirateurs. « Je les aime d'amour !!! », s'exclame une fan, contente de ses photos prises sur son iPhone.